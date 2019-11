Reculón el alcalde de Mazatlán

Reculón. No es porque quisiera, mucho menos por tener la voluntad para resolver. El alcalde Luis Guillermo Benítez reculó en su intención de venganza contra el empresario Rodolfo Madero, porque así lo ordenó un Juzgado Federal que les otorgó no uno, sino dos amparos. La clausura de la obra Camino al Mar, donde se invierten más de mil 200 millones de pesos, fue del todo ilegal. La muerte de uno de los trabajadores que lamentablemente cayó del edificio en construcción fue utilizada para consumar la vendetta del alcalde. En todo caso, y de acuerdo a la Ley, se obliga a los constructores a cumplir con las medidas de seguridad que a juicio de la autoridad faltaban. Y cumplido ese plazo, entonces sí se ejecuta la clausura. Aquí fue todo lo contrario. El amparo no exime para nada al empresario y constructora en cumplir con todas las medidas de seguridad que se requieren. Y Protección Civil debe estar vigilante. Si hubiera una irregularidad, que se aplique la Ley y punto. Pero en este caso en particular, quedó más que claro que el alcalde intentó vengarse del empresario. Sus razones tendrá el Químico. Pero que ayer el alcalde haga un llamado a Rodolfo Madero a dejar atrás las diferencias y sumarse por el bien de Mazatlán, suena a burla o simplemente cinismo de parte del alcalde, quien calificó anteriormente y públicamente a Madero como “mañoso”. Por lo pronto, la obra sigue. Los sellos de clausura fueron retirados. La posibilidad de que les permitan trabajar normalmente ahí está, pero en cualquier momento puede darse un nuevo “quimicazo”.

Las locuras. Mientras que en Ahome el alcalde Guillermo Chapman utiliza su Policía élite contra los asistentes a la Gala de Danza en el teatro Ingenio en Los Mochis, acá en Mazatlán este fin de semana el alcalde Luis Guillermo Benítez, por escrito solicitó el retiro de la Policía Estatal del municipio. El fondo del escandaloso caso en Los Mochis fue la recaudación de lana, cuando todos, menos Chapman, estaban enterados de que era un evento más de tinte altruista que otra cosa. Y que la mayoría de los asistentes eran niños. Pero la locura del alcalde de Ahome se mostró una vez más. En Mazatlán tampoco cantan mal las rancheras. El alcalde envió una carta al gobernador señalando algunos casos de denuncias de abuso de la Policía Estatal. Y tal vez tenga razón. Muchos policías tienen esas inclinaciones, pero le falta sustento a su petición de que el Estado retire del municipio a la Policía Estatal. Más cuando se está dando cuenta de que la Policía Municipal no es lo suficientemente eficaz para frenar a la delincuencia.

DIF, en campaña. Desde las oficinas de Gobierno municipal y del DIF se han armado redes de comunicación para en redes sociales compartir las publicaciones que realiza el alcalde Luis GuillermoBenítez, y se amenaza a todos de que “están siendo monitoreados”. Se les informe que son temas que al alcalde le interesa destacar. Piden en los comunicados internos que le den “like” a la pagina de la señora Gabriela Peña Chico, pareja del alcalde y presidenta del DIF municipal. Pero no quedan ahí las “órdenes”. Se les indica a los funcionarios que a diario tendrán que dar 50 “likes” y compartir con 50 participantes. En la comunicación interna que tenemos enfrente, se da cuenta de una serie de nombres de empleados de confianza del Ayuntamiento y el DIF que fueron señalados por no darle “like” a la pagina de la pareja del alcalde y negarse a compartir lo que le interesa destacar el Químico. Así o más claro.