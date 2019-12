Recursos. En el ejercicio gubernamental no hay recurso que alcance para atender las necesidades de la población, que cada vez son mayores, por eso la cobija presupuestal alcanza a cubrir menos. A esto hay que sumarle la caída del 1.7 por ciento en términos reales de los recursos provenientes del Gobierno federal para el próximo año, lo cual es un reto aún mayor, toda vez que estos representan el 87.8 por ciento del total de los ingresos que recibe el Gobierno del Estado. El Ejecutivo, en colaboración con los diputados locales, se elaboró el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 2020, que según ya está acordado entre ambas partes, y se atienden muchas demandas sociales; se incluyeron recursos para Escuelas de Tiempo Completo, uniformes y útiles escolares, para homologación salarial a trabajadores con sueldos precarios de la Secretaría de Salud, entre los más destacados. Hay un acuerdo inicial en la Junta de Coordinación Política para aprobar el presupuesto antes de Navidad, y evitar llegar a medianoche, como sucedió el año pasado. No están descartadas reasignaciones presupuestales, pero serían mínimas.

Recursos. Se vienen días difíciles para los Gobiernos municipales y del Estado, porque llegó el momento de pagar los aguinaldos, primas vacacionales, bonos navideños y las dos quincenas del mes de diciembre, que están establecidos en los contratos colectivos del trabajo de cada ente público. En el caso del Ejecutivo estatal, el lunes harán una solicitud por mil 500 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder cubrir estas prestaciones laborales a más tardar el 20 de diciembre; pero en caso de negarles el recurso, le tendrán que hacer frente con los ahorros que han hecho gracias al plan de austeridad que han implementado desde que inició esta Administración estatal. Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas, descartó que vayan a contratar algún crédito para pagarle a los trabajadores.

Retraso. Mucho se ha criticado la lentitud de la Fiscalía General del Estado (FGE)para investigar los casos y llevar ante la justicia a los responsables de cometer delitos, particularmente en el homicidio doloso del niño Memito. Está por cumplirse un mes de haber sido ingresado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa a consecuencia de golpes que recibió, y la Fiscalía no ha elaborado un retrato hablado del responsable de haberlo golpeado, y que posteriormente le costó la vida al pequeño de tan solo 6 años de edad. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, confirmó que no han iniciado el operativo de búsqueda porque la FGE no les ha proporcionado el retrato hablado. Ya han pasado muchos días, y parece que la autoridad investigadora le está apostando al olvido para darle carpetazo al caso, y está muy lejos de hacerse justicia para Memito.

Alianza. Casi todas las organizaciones sindicales en Sinaloa están por renovar sus dirigencias, y al interior se mueven los diferentes grupos en busca de formar una nueva fuerza que controle el sindicato. En la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha conformado una alianza sindical con tres corrientes, encabezadas por Sergio Campa Soto, Esteban Guerra Giménez y Jesús Manuel Carrillo Arredondo, que buscarán ganar la dirigencia al vencer el periodo de Edén Inzunza Bernal, quien ha sido muy criticado por los maestros de haberlos dejado solos y no defenderlos ante tantas injusticias laborales que han cometido contra ellos, principalmente en el retraso de pagos. Todavía no hay convocatoria, pero además de esta alianza, hay otras que también están haciendo su labor.

Respuesta. Los productores agrícolas del sector privado están muy enojados con los diputados locales de Morena porque, además de haber aprobado grandes recortes para el campo para el 2020, han declarado que este Presupuesto de Egresos Federal sí trae apoyos para el sector agrícola y que las organizaciones recibían recursos públicos. Las 11 asociaciones que forman parte de Caades solicitaron a los legisladores que se comporten con integridad y eviten declaraciones desafortunadas y agravantes que desacreditan sin sustento.