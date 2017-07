Reelección y jornadas violentas

908 asesinados en seis meses, cinco en promedio por día, es el recuento sangriento en Sinaloa, en la primera mitad del 2017 y en el arranque de gobierno de Quirino Ordaz, eso sin considerar levantados y desaparecidos, los enterrados en fosas y los crímenes no registrados.El viernes 30 de junio fue un día de jornada sangrienta; 28 fue el saldo de asesinados, 19 de los cuales perdieron la vida en Villa Unión a manos de policías, 6 en Culiacán, 2 en Navolato y uno en El Fuerte, además del motín de custodios en el Penal de Culiacán que exhibió al director de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Ramiro, como un jefe prepotente y que se comporta de manera ilegal, ya que llegó a amenazar con armas largas a custodios que se manifestaban y a dos visitadores de la CEDH.Sinaloa no está en calma, no hay paz y mucho menos tranquilidad; en las primeras horas del mes de julio, a mitad del día, ya se contabilizan más de 10 asesinatos en la entidad, y aún sigue la cuenta sangrienta. La violencia extrema que se vive en la entidad es una realidad inocultable, por más que la autoridad del estado intente minimizar los hechos.El gobernador, después del enfrentamiento en Villa Unión, que es una de las principales sindicaturas de Mazatlán, -su cuna- afirmó que no se encuentra en riesgo el Tianguis Turístico -que se tiene programado como un gran evento a realizar en el puerto- y que tampoco se prevé que haya un impacto negativo por la violencia en el flujo turístico a Mazatlán.La verdad es que Sinaloa nunca ha podido vencer la imagen de ser estado violento, con gran presencia del crimen organizado y alto número de asesinatos y enfrentamientos. Antes y durante el mandato de Quirino Ordaz, el turismo en Sinaloa ha sido impactado por los hechos de violencia, por supuesto que a Mazatlán y a toda la entidad le afecta el ser exhibidos a nivel internacional como un estado donde, en pocas horas, el número de asesinados se cuentan por decenas. ¿O no?Y por si fuera poco, en pleno proceso de Alerta de Violencia de Género, 42 mujeres han sido asesinadas en diversos hechos. Es malo para Sinaloa que la violencia no pare, y peor aún que también se ensañe violentando y agrediéndose a las mujeres. ¿O no?Legisladores y alcaldes se encuentran ya pensando en la elección que viene. Por primera vez habrá posibilidad de que se reelijan, y por única ocasión fueron electos por un periodo menor a los dos años, así que, más que pensar en concluir su mandato, están viendo cómo le hacen para seguir en los cargos. Lo malo para ellos es que la candidatura para reelegirse dependerá de sus partidos, porque solo pueden ser propuestos por el mismo partido, -y en el caso del PRI dependerá de la decisión del gobernador-. Y lo peor para los ciudadanos es que no se ven legisladores y alcaldes que obtengan grandes logros para los sinaloenses, cómo para pensar en reelegirlos. ¿O no?Y en el PAS, la postulación para la reelección dependerá de Héctor Melesio Cuen y los acuerdos que haga. Por lo pronto, pareciera que solo tiene dos diputados, de los cinco en funciones. Dicen que la esposa de Cuen, es el verdadero poder del PAS en el Congreso, y que solo tienen voz ella y Antonio Corrales. ¿Será?