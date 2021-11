Reflexión sobre mi salud

Alguna vez te has puesto a pensar en ¿Cómo estará de saludable tu cuerpo?

Nuestra sociedad necesita empezar a pensar en que tenemos una necesidad de mejorar nuestra calidad de vida, en que cada día son más comunes los infartos, el cáncer y muchas enfermedades que no son un juego, es preocupante y a la vez frustrante ver como las personas han perdido el interés por esto, pero hay un lado positivo aunque parezca una moda, el asistir a lugares recreativos como parques o gimnasios es un movimiento que está ayudando a que las personas físicas entiendan que una vida sana les da una mejor calidad de vida y les ayuda a prevenir cada una de esas enfermedades que he descrito anteriormente, ponte a pensar en que quieres para tu futuro y no solo tu futuro el de tu familia, que necesitan de ti o que no solo sea por alguien esa motivación si no que sea una meta propia pata ser más saludable.

Espero que tomes en cuenta los beneficios que necesitas para tu salud física y también emocional.