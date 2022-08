Reflexiones sobre Taiwán

Todos los medios internacionales hablan de ello: a pesar de las advertencias de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha visitado Taiwán esta semana. China advirtió a Estados Unidos “no jugar con fuego” y declaró que respondería con acciones al respecto. Y, en efecto, el Ministerio de Defensa chino anunció una serie de ejercicios militares con fuego real en las cercanías de Taiwán del 4 al 7 de agosto como respuesta a la visita estadounidense. Mientras tanto, en Estados Unidos la opinión pública se encuentra dividida entre aquellos que piensan que la visita fue prudente, y los que no, dado el contexto político, social y económico mundial. Al tratarse de la noticia de la semana, vale la pena hacer unas cuantas reflexiones sobre el tema:

Primero, si bien el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania no es el más favorable para Taiwán -ya que puede demostrar que un país puede atacar a otro país soberano con relativo éxito, dando ideas a China-, esto no quiere decir que China invadirá Taiwán el día de mañana. Mientras es claro que China contempla la posibilidad de incorporar Taiwán a su territorio, en este momento no cuenta con la preparación para hacerlo, ya que operaciones de tal relevancia toman tiempo, recursos y, sobre todo, un buen timing. Esto es, dado el contexto económico y político del momento, no le conviene a China escalar una crisis con Estados Unidos por la visita. Además, aun cuando la visita de Pelosi ocasionó que China lanzara una advertencia, no es extraño que China realice declaraciones poco convencionales donde realice reclamos sobre ataques a su soberanía. Sí, en esta ocasión, la demostración de fuerza en los ejercicios militares será mayor que en crisis anteriores ya que el ejército chino es más poderoso que en décadas anteriores. Sin embargo, me parece poco probable que China invada la isla en un futuro próximo.

Segundo, para comprender el conflicto es importante conocer las narrativas bajo las cuales se justifican ambos lados. Por un lado, Estados Unidos busca mantener y expandir su influencia en Asia bajo la defensa a los valores democráticos y de los derechos humanos. Por otro lado, China enarbola la bandera de la no intervención utilizando un lenguaje anticolonialista, lo cual es curioso porque, bajo un lenguaje que condena la intervención, China y países como Rusia buscan excusar sus intervenciones. Buscar comprender las narrativas es de relevancia ya que estas sirven de base para el apoyo popular en las intervenciones armadas; prueba de ello es que la narrativa de Putin en Rusia sido exitosa al nivel que el 81 % de los rusos apoya “las acciones de las Fuerzas Armadas en Ucrania”.

Tercero, lo que sucede en Taiwán perjudica a nuestro país. Un ejemplo es que el gigante chino de baterías para vehículos eléctricos, CATL, anunció que paralizará una posible inversión millonaria en los estados fronterizos con Estados Unidos a causa de las tensiones en Taiwán. Sin embargo, el conflicto también podría ser beneficioso para México: el contexto de las crecientes tensiones diplomáticas entre las dos potencias y las medidas anticovid del gobierno chino, así como la problemática situación económica mundial y los esfuerzos de Estados Unidos por mostrar un frente unido en Norteamérica representan grandes oportunidades de inversión y producción en México. Subrayo el ‘podría’ ya que es una posibilidad lejana, dado el deteriorado T-MEC y la falta de certidumbre económica en nuestro país.