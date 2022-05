Regidores, con más dudas que respuestas

audima

Espectáculo mediático. La comparecencia que hicieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán sirvió para nada, pues lejos de brindar respuestas concretas y justificadas a las preguntas que plantearon los regidores, crearon más dudas y suspicacias por la forma en que se llevó a cabo la adjudicación de manera directa para la compra de lámparas por un costo de 400.8 millones de pesos. De acuerdo con el regidor de Morena, Roberto Rodríguez, esta cifra de dinero es igual al presupuesto anual de ocho municipios en el estado, el cual se pagará solo para cambiar el 5 por ciento de las 40 mil luminarias que hay en Mazatlán. La modernización solo será en las avenidas principales de la ciudad, ya que no alcanzará para llegar a las calles de las colonias pupulares.

Que no hay vuelta atrás. En la misma tesitura, la oficial mayor y presidenta del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, Nayla Velarde Narváez, dijo que el contrato por la compra de luminarias no puede ser revocado, como lo plantearon algunos regidores, ya que el Ayuntamiento enfrentaría problemas legales y económicos. En el mes de abril, la Comuna entregó 60 millones de pesos como anticipo a la empresa Azteca Ligthing. Sin otros argumentos que pudieran aclarar las dudas a los ediles, solo se limitó a decir que ellos (los regidores) ya hicieron lo que les correspondía y que será la Auditoría Superior del Estado (ASE) quien les haga las observaciones al Comité de Adquisiciones y estos, a su vez, corregirlos. Algo así como háganle como le hagan, esto ya no tiene vuelta atrás.

Mega fuga de aguas negras. Aún no llueve y la red de drenaje sanitario de la avenida Gabriel Leyva colapsó la mañana de ayer, derramando miles de litros de agua pestilente que incomodaron a los automovilistas que transitaban en ese momento a la altura de la colonia Casas Económicas. Como pocas veces, personal arribó a bordo de los camiones vactor y trabajó para contener la fuente de aguas negras que inesperadamente brotó. Cabe recordar que esta vialidad fue inaugurada el año pasado por el exgobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. En su mensaje, ambos elogiaron la transformación de esta importante avenida, y destacaron que con ello se acabarían las inundaciones. Pues parece que el pronóstico les falló, y lo que ocurrió ayer es el preludio de lo que vivirán los mazatlecos una vez que comience la temporada de lluvia.

Evento polémico. Ayer se llevó en Mazatlán la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Huracanes, la cual no dejó de tener sus puntos polémicos. Durante el evento, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, no desaprovechó la ocasión para elogiar las políticas de la 4T y entre otras cosas, sostuvo que la desaparición del Fondo Nacional Contra Desastres, ha sido la mejor decisión de todas. Argumenta que ahora los apoyos llegar a todos los lugares afectados para apoyar a los damnificados, en un corto tiempo. Nos preguntamos si la funcionaria ha platicado con los sinaloenses afectados por las lluvias en el último año, muchos de los cuales aún esperan los apoyos para reconstruir sus viviendas.