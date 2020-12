Regidores de Ahome no tienen remedio

No tienen remedio. El rechazo de los regidores a la propuesta de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, de Alan Rubio para ser el nuevo titular del Órgano Interno de Control no fue novedad. Ese escenario ya se había adelantado en este espacio desde que los regidores ratificaron a Pável Castro Félix en ese cargo, lo que también se vaticinó que era violatorio de la ley municipal, que confirmó el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa al dejar sin efecto ese nombramiento ante el recurso que interpuso Valenzuela, que reclamó tener la facultad de proponerlo. Ante esto, se repuso el procedimiento, pero salió “la misma gata nada más que revolcada”. Y es que se hizo la sesión de Cabildo, Valenzuela propuso a Alan Rubio y la mayoría de los regidores y el alcalde Guillermo “Billy” Chapman lo rechazaron por sus “pistolas”. Así, la síndica procuradora no tiene margen de maniobra porque el encono con los regidores priistas y los afines al alcalde Chapman no tiene reversa. Y es que el procedimiento se cumplió: la síndica lo propone y el Cabildo decide. Y ya se sabe que cualquier propuesta que haga Valenzuela sin cabildeo va a pasar lo mismo. Y Chapman y los regidores no pueden nombrar a uno sin el aval de la síndica. Ni a quién irle.



Convocatoria. Dicen que el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, anda en sus meras nadadas. El viernes y ayer su agenda fue de convivio con sus seguidores por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome, por su cumpleaños. Se habla que en las reuniones prevaleció el mensaje de que son equipo del gobernador Quirino Ordaz, que no se han tomado las decisiones para el 2021 y que tienen que ser factor de unidad, nada de confrontación. Ante los ataques, dicen que van a guardar la calma porque todos se van a necesitar en las elecciones. Lo cierto es que Ruelas Echave tuvo capacidad de convocatoria.



Estaba visto. Es muy posible que a Miguel Ángel Camacho se le cumpla su deseo de ir por la alcaldía de Ahome por tercera ocasión. El viernes se registró como precandidato a esa posición en Movimiento Ciudadano. Camacho parece tener mano en MC porque respalda a Martín Balderrama y Julio Valdez, quienes también se registraron como precandidatos a las diputaciones locales del Distrito Electoral 05 y 02. Todo iba bien hasta que Camacho hizo público un video en el que, según algunos, se pone en la rayita de una campaña anticipada.



Jaloneo. Otro que se registró como precandidato en MC a la alcaldía, pero de El Fuerte, es el regidor Carlos Sarmiento. Con esto, se le atraviesa a Sergio Torres, que va por la gubernatura por ese partido y que “le había dado piola” al exalcalde interino Antonio Cota. No se sabe si este también se va a registrar, pero ya algunos aseguran que Cota se va a quedar “chiflando en la loma”.



La diferencia. Los productores cenecistas del Valle del Carrizo podrían tener el pago de sus cosechas de trigo en enero, según lo que negociaron con la empresa Almer que les pidió que le permitieran sacar el grano de las bodegas en Estación Francisco. La comisión de los productores Aristeo Verdugo, Sergio Orduño, Mario Yépiz y Héctor Valdez accedieron al tener elementos para darle el voto de confianza a la empresa, sobre todo porque el dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, ya no tiene nada que ver en el caso. El otro grupo de productores, ligados a Morena, se entrampó por querer sacar raja política en el problema. Y es que pese a saber de la negociación se metieron a la fuerza a las bodegas y sacaron 7 mil toneladas de trigo. El detalle es que no lo pueden comercializar y ahora enfrentan una denuncia penal por robo agravado. Dicen que estos ya andan “paniqueados”.