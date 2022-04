Regidores están de acuerdo con alcalde Vargas Landeros sobre apertura a empresas de recolección de la basura

audima

Sin tregua. La administración del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no le da tregua al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Tras que la comisión de funcionarios y regidores que fueron a Europa demostraron que la planta recicladora de basura de la empresa inglesa RCR sí existe, lo que él niega, el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho lo zarandeó con un video en el que lo pinta de Judas tras revelar una grabación en un asunto personal. A Polo Palafox lo grabaron y su contenido fue facilitado a Valle Saracho, que lo utilizó para dejar en evidencia al líder de los abogados. Dicen que Valle Saracho está haciendo un ajuste de cuentas a Polo Palafox porque este ha cuestionado el papel de Cabildo en la aprobación de la concesión de la basura y por la rivalidad que existe entre ambos por la lucha del control del gremio para seguir teniendo privilegios del poder.

A favor. Por cierto, dicen que los regidores están de acuerdo en que el alcalde Gerardo Vargas Landeros haya abierto el proceso a nuevas propuestas para la concesión y contrato del servicio de la recolección de la basura con la información que trajo la comisión de funcionarios y regidores que viajó a Europa. No importa que ellos ya hayan aprobado la concesión a la empresa inglesa RCR que sustituiría a OP Ecología. La pintan muy fácil de que podrían autorizar a otra empresa en caso de que sea con la misma tecnología y que salga igual o mejor en términos económicos para el Ayuntamiento. Es esto por lo que podrían echar atrás el acuerdo con RCR y no por las presiones de Polo Palafox.

Exigencia. Hay quienes esperan que la exsíndica procuradora y actual regidora Angelina Valenzuela no se quede con las manos cruzadas tras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el gane en el caso del nombramiento de Pável Castro como titular del Órgano Interno de Control. Este fue declarado como ilegal. Y es que algunos consideran que tiene que actuar en contra del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, los exregidores y el propio Pável Castro porque cometieron esa irregularidad. Y a como estuvieron las cosas lo hicieron a sabiendas de lo que hacían bajo el camuflaje de una falsa interpretación del artículo que define el procedimiento de la elección del titular del Órgano Interno de Control. Sin embargo, no pocos dan por hecho que Valenzuela la va a dejar de ese tamaño, que se da por bien pagada de que quedaron exhibidos como violentadores de la ley.

El colmo. Dicen que el líder del Partido del Trabajo en Ahome, Raymundo Simons, hace caravana con sombrero ajeno. Está saliendo con que ellos aportaron un caudal de votos en la revocación de mandato a favor de que siga Andrés Manuel López Obrador como presidente. Es la línea del líder estatal Leobardo Alcántara, quien aseguró que en Sinaloa el PT aportó ¡30 mil votos!

No dan los números. La diputada federal de Ahome Ana Ayala Leyva apretó el acelerador para convencer a los ciudadanos de que con la reforma eléctrica bajarán las tarifas del servicio de energía eléctrica. Ayala Leyva es la que anda moviendo el tema en redes sociales o por donde anda en el municipio. Sin embargo, el discurso choca con la realidad de los ciudadanos. Y es que es lo mismo que decían con la reforma energética de que iban a bajar los combustibles, lo que no ha ocurrido. Por el contrario, la gasolina y el diésel han subido aunque para esto tienen miles de justificaciones. Lo cierto es que la legisladora y sus compañeros de la bancada morenista no han hecho la reforma porque no les alcanzan los votos, si no ya lo hubieran hecho desde hace mucho.