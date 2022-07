Regidores hacen el papelazo

Al final quedó para muchos la percepción que la decisión para salvar a la agente de la Policía Municipal Dignora Valdez fue política por encima de la legal. Eso a ojo de buen cubero tomando en cuenta la causal de la resolución de la síndica procuradora Cecilia Hernández de revocar la baja que dictaron los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. La invocación de que Dignora no tuvo conocimiento y de haberse infringido el artículo 77 y 78 del Reglamento Interior de la corporación no da. Para empezar, según informes de los integrantes de la comisión que están molestos, la agente hasta declaró en el procedimiento administrativo, por lo que sí tuvo conocimiento y algunos ya checaron los artículos mencionados y ni al caso. ¿Qué los asesores de cabildo no tuvieron mejor coartada legal? La decisión política tenía que ser con una coartada legal convincente y no como se hizo. En la forma y en el fondo está quedando claro que Dignora no tenía salvación.

CON ESTO los regidores quedaron desenmascarados. Tanto que se jactan de ser respetuosos de la ley y todo apunta que la violaron pese a que unos le atizaron para crearle un mal ambiente y dieran de baja a Dignora, como el regidor Carlos Roberto Valle, y otra que hasta dijo que se había actuado en base a derecho, como Judith Luna, integrante de la Comisión de Honor. Ahora ambos votaron en favor de la revocación. Hicieron el papelazo. Ni se diga Pedro Ceballos, que salió con que no tenía por qué meterse a ver responsabilidades, que esa no era su tarea. ¿Qué no es regidor?. ¿En base a qué iba a votar? Y peor tantito, Antonio Menéndez que dijo que si Ceballos daba línea se sumaban a la revocación. Ya el colmo fue la regidora Angelina Valenzuela. Estos regidores van que vuelan para estar como los anteriores.

SOLO UN CIEGO no ve que el Partido Sinaloense tiene internamente definido el caso: el regidor Carlos Roberto Valle Saracho ya no es su coordinador. La dirigencia del PAS ya nombró al regidor Ramón Salmerón tras que Valle Saracho renunciara mediante video acusando a Héctor Melesio Cuen de presionarlo para no hablar del abogado José Luis Polo Palafox. En la sesión de cabildo Salmerón tocó el tema porque es un asunto que compete a esa instancia para su reconocimiento como coordinador y de la Junta de Concertación Política porque lo interno del partido está resuelto.

A LA PAR de este pleito a dos jóvenes del PAS los corrieron del Instituto Municipal de la Juventud. Un “espía” les tomó un video cuando uno, jugando, estaba sentado arriba de otra a la inversa en una silla de la dependencia. Es inapropiado, pero lo mismo fue con otras del “perreo” y ni se diga el tratamiento que le dieron al caso de Dignora, a quienes no les pasó nada. Y ahora con los jóvenes se dan golpes de pecho.

CONTUNDETE fue el aval de los indígenas consultados ayer para la construcción de la planta de fertilizantes en Topo, proyecto apoyado por el alcalde Gerardo Vargas Landeros. La tarea parece que la va a coronar hoy con las otras asambleas en las comunidades indígenas que faltan.