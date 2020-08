Regidores se deslindan de las acciones de Chapman

El coordinador de los regidores del PRI, Raúl Cota, no se responsabiliza de las acciones de Chapman tras el acuerdo de suspender a PASA

Para eso les gustaba. Dicen los ahomenses que por donde se le vea es condenable la actitud que asumió el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y sus funcionarios tras haber tomado decisiones equivocadas en el tema de la basura con tal de favorecer a OP Ecología que en forma increíble quiere responsabilizar a PASA del problema en el servicio. Chapman tomó decisiones que no le salieron del todo bien y ahora no quiere saber nada del caso después de que generó el problema tras cambiar de empresa que no cumplía con los requisitos. El presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, es uno de los que critica la forma en que el alcalde y los suyos han manejado el caso. La vía que el líder empresarial ve para resolver el problema es la del diálogo y conciliación, lo que menos se ve.



Sin acercarse. El que parece que cree que puede nadar de muertito en el problema es el dueño de OP Ecología, César Guevara. Hasta ayer no se había presentado con el gerente general de PASA, Esteban Castañeda, para negociar el pago del uso del relleno sanitario en donde depositan la basura. Es posible que Guevara esté en la idea de que PASA no se va a animar a prohibirles el paso a sus unidades porque entonces los ahomenses responsabilizarían a estos de la falta de recolección de la basura, en lo que está equivocado. Los ahomenses lo culpan a él de entrar a dar el servicio sin estar preparados para ello. La muestra es que ni tan siquiera tienen la capacidad de recoger la basura en forma eficiente mucho menos tienen donde tirarla. Y en igual de acercarse con PASA para negociar opta por acusarla del problema. Esto es para ripley.



Deslinde. Por lógica política, los regidores priistas se desmarcan de las acciones emprendidas por el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tras haber votado a favor de la suspensión de las actividades de PASA en la recolección de la basura. Cuando hay voces que los quieren emboletar por el problema que se ha generado, el coordinador de la fracción del tricolor en el Cabildo, Raúl Cota, no se responsabiliza de las medidas que después realizó el alcalde al apoderarse en forma ilegal del relleno sanitario de PASA. Tan burdo fue esto que el Juzgado Séptimo de Distrito le ordenó regresarlo. Los regidores priistas creyeron que el alcalde Chapman iba a actuar apegado a derecho para ejecutar el acuerdo, pero no fue así. Pero eso ya es problema del alcalde, que hasta el momento no ha dado la cara.



Otro pleito. Un nuevo episodio de confrontación está en puerta entre el alcalde Chapman y la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites. Y es que por recomendación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción para el nombramiento del Órgano Interno de Control quieren que estén incluidos el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión de Gobernación, lo que Valenzuela Benites rechaza. De hecho, ayer los síndicos de algunos municipios, entre ellos la de Ahome, entregaron un documento en contra de esa recomendación a la directora de Apoyo Operativo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, Beatriz Félix, porque eso invade sus facultades.



Consejeros. Después del nombramiento de los consejeros estatales, ahora los priistas se preparan para la selección de los consejeros municipales en Ahome. Ayer, los líderes Dulce María Ruiz y César Gerardo Lugo liberaron la convocatoria. Ya se sabrá quién le entra.



Reaparición. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, hizo su reaparición ayer en un acto público tras no hacerlo desde que su hijo protagonizó un accidente. Ramos se llevó la atención, pero no por el evento, sino por lo del percance y otros casos de excesos en su administración.