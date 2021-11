Régimen simplificado de confianza, una nueva forma de tributar

La poderosa Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, manifestó a mediados de año que no habría una reforma fiscal, sino que sólo se propondría una miscelánea fiscal.

La realidad presentada en el paquete económico para 2022 es otra, se ha generado una nueva forma de tributar tanto para las personas físicas como para las personas morales.Esta nueva forma es el llamado Régimen Simplificado de Confianza, RESICO, que entrará en vigor el próximo 01 de enero.

Entre los grandes cambios para las Personas Físicas, se propone la eliminación del Régimen de Incorporación Fiscal, así como la eliminación del Régimen De Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas Y Pesqueras, AGAPES. Esta última modificaciónelimina ciertos beneficios para estos contribuyentes, principalmente la exención de ciertos ingresos, así como las devoluciones que tienen pendientes respecto de estos ingresos.

Para las Personas morales, elimina el estímulo fiscal que permitía la acumulación de ingresos, establecida en el Capítulo VIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Esto implica que las personas morales que obtengan ingresos totales inferiores a treinta y cinco millones de pesos tendrán que tributar obligatoriamente en este nuevo RESICO.

Uno de los temas relevantes respecto de esta modificación, está en que los ingresos se acumularán por los efectivamente percibidos, es decir, reflejados en el estado de cuenta bancario y las deducciones se harán de la misma manera, es decir, efectivamente pagadas.

Existen varias excepciones respecto de estos regímenes, es importante acercarse con un especialista en la materia para evitar tener problemas con el fisco federal.

Temas relevantes a considerar: 1) para Personas Físicas con ingresos menores a 3.5 millones de pesos la tasa de ISR es mucho más benévola; 2) No hay justicia respecto a los contribuyentes que tengan ingresos mayores, pues el “brinco” en la tasa es hasta el 35% del ingreso; 3) no presentar las declaraciones en tiempo y forma, le da la opción a la autoridad de sacar al contribuyente del RESICO; 4) fomenta el gasto, por lo que es factible que la inflación suba el próximo año, ya que a final de mes, se estarán realizando gastos para no quedar con impuesto sobre la renta en contra; 5) El IVA casi no se modifica, las reglas permanecen prácticamente igual.

Un tema adicional, es la regulación de los ingresos asimilados a salarios, que la autoridad ha criticado tanto, puesto que, en vez de prohibirlos, los “limita” a 75 millones de pesos en forma anual, y si se rebasan, deben tributar en el esquema general de Ley. Me parece que todo esto, es mucho más que una simple Miscelánea fiscal.