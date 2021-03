Registro de Mingo Vásquez despierta suspicacias

La cargada. Cuando algunos festinaban que se daba por descontado al líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez por la candidatura a la alcaldía, ya que hasta el Partido del Trabajo no lo postuló, casi se caían para atrás al aparecer en la lista de registrados en Morena. Y lo que son las cosas: tras conocerse eso, el ambiente se volvió a cargar hacia el promotor deportivo. Hay dos conjeturas: una que sí se registró en tiempo y forma, otra que no lo hizo, pero que como es el de la “línea”, lo apuntaron. De una u otra forma no habría problema con el PAS, ya que se supo que previo a esto había entrado en pláticas con Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder estatal de este partido, lo que desesperó a uno de los aspirantes pasistas por conveniencia, al grado de que ya está pisando terreno fangoso. Por lo pronto, “Mingo” Vázquez, desenfadado, ayer publicó una foto en las redes sociales en la sindicatura de El Guayabo.

Culebra en el agua. La lista de registros para la alcaldía de Ahome enturbió el proceso de selección en Morena. Por ejemplo, la diputada local Cecilia Covarrubias no aparece en la lista de registro, pero sí en la de Sinaloa municipio. Algunos le echaron en cara por qué aparecía en Ahome, Sinaloa municipio y para diputada pluri. El caso no tiene soporte. Un simple dato: si se va a la lista, no aparece en la de Ahome como para criticarla de que se registró en este municipio y Sinaloa municipio. Lo real es que sí se registró para la de Ahome, pero no se explican por qué aparece en Sinaloa municipio. Dicen que Covarrubias abordó ese tema con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en la visita que hizo este a Sinaloa. Incluso, que se sepa la tesorera Ana Ayala se registró para diputada local por el distrito 02, pero aparece para ¡la alcaldía de Ahome! Y a ella ni la tocan. Y el aparecer “Mingo” Vázquez, pues la lista causó más suspicacia.

La tercia. El candidato priista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna, hace su “lucha” para mejorar la percepción de su proyecto tras el acuerdo de Morena y PAS de ir juntos. Ayer, Osuna se reunió y socializó la reunión de café que tuvo con los exalcaldes Jaime Ibarra Montaño, Ramón Ignacio Rodrigo Castro y Policarpo Infante Fierro.

La recta final. La cuenta regresiva inició para los aspirantes a la rectoría de la UAIM. La rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña presidirá hoy la sesión permanente del Consejo Universitario que se convertirá en Colegio Electoral. La ruta es que a los consejeros recibirán los expedientes de cada uno de los aspirantes y se calenderizará la comparecencia de cada uno de ellos. Habrá un receso para que los consejeros consulten con sus academias. Para en esta semana podría darse la votación.

Trasquilados. Todo un circo ocurrió en el Conalep de la colonia Estrella, adonde citaron tres maestros que exigen más horas clase de unas que quedaron por la muerte de una maestra. Todo les iba saliendo como lo planearon, pero llegó la delegada sindical Dora Alicia Escobedo y les “tumbó el teatro”. Al final, los maestros disidentes salieron trasquilados porque hasta los reporteros detectaron que les mintieron. La delegada sindical dejó en claro que los maestros quieren más carga laboral cuando ya están hasta el tope. Y las horas clases ya se concursaron. Incluso, uno de ellos da clases en otras instituciones educativas.