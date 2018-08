Regla automotriz de 72.5% y extrarregionales 62.5% más 2.5% de OMC

Mañana en Washington se retoman las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En la víspera el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, había hecho patente el deseo del gobierno de Donald Trump de cerrar un acuerdo este mes que hoy inicia.



Parecería que hay un renovado interés del inquilino de la Casa Blanca por firmar un eventual acuerdo antes de las elecciones intermedias de su país. Sin embargo México debe irse con los pies de plomo y evitar caer en las trampas del magnate inmobiliario que pretende acordar con México solamente.



Hacer efectivo, pues, un acuerdo bilateral como saludó erróneamente el mes pasado la futura secretaria de Economía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Graciela Márquez, durante una entrevista que le hiciera el diario británico Financial Times.



Aunque el encargado del TLCAN por parte del nuevo gobierno de AMLO, Jesús Seade, estaría convencido de que a México lo que más lo hace fuerte es un pacto trilateral que incluya a Canadá, no se descarta que el tabasqueño, en aras de cerrar un acuerdo ya, se deje seducir por Trump y dé albazo.



Y es que hay algunos indicios de cómo la parte mexicana está flexibilizando posiciones. De haber mantenido una postura de 70% en la regla de origen del sector automotriz, contra la exigencia de Estados Unidos de llevarla hasta un 75%, ahora se habla de que aceptaría subirla hasta un 72.5%.



El propio gobierno de Trump está presionando fuerte a General Motors que preside Mary Barra, Ford que comanda James Hackett y Fiat-Chrysler que capitanea Michael Manley para elevar la regla a 75%, cosa muy diferente con las armadoras extrarregionales, léase las alemanas y asiáticas.



Según trascendió a BMW y, particularmente a las coreanas, como KIA y Hyundai, el equipo de negociadores estadounidenses que encabeza Robert Lighthizer estaría proponiéndoles quedarse con una regla de 62.5% y aplicar el arancel de la Organización Mundial de Comercio del 2.5%.



PERENCO ASOCIA

Finalmente sí salió el Proyecto Orca, éste de la inglesa Petrofac del sirio Ayman Asferi. ¿Se acuerda?, le informamos que estaba vendiendo sus regiones de Santuario, Magallanes y Arenque. El proceso se lo encomendó a Barclays, que lleva aquí Raúl Martínez Ostos, y al HSBC, de Nuno Matos. Estaban en la puja la alemana DEA, la argentina Bridas, la mexicana Galem de Miguel Alemán Magnani y la anglo francesa Perenco. Fue justamente esta última, de Hubert Perredo, la que ganó. Pero al final hubo ajustes. Petrofac solo se va desprender del 49%, por la que obtendrá un pago de 200 millones de dólares. Falta aún el aval de Pemex, que dirige Carlos Treviño.



TELEVISA INICIA

Le informamos antes que nadie de la venta de Televisa Radio. Pues bien, ahora le podemos anticipar nuevamente que se maneja ya una cifra extraoficial. Apúntela: 140 millones de dólares, que en efecto como también le dimos a conocer con oportunidad incluirá el otro 50% de Prisa, el grupo español que fundó Jesús de Polanco. Radiópolis, como se le conocía, está integrada por una veintena de estaciones propias, de las cuales cinco están en la CDMX, a saber WFM, la XEW Radio, Los 40, Ke Buena, TDW. El due-dilligence ya arrancó esta semana formalmente y hay varios interesados. De los más interesados apunte a Acir de Francisco Ibarra y Radiorama de Adrián Pereda y Javier Pérez de Anda.



PARSONS VIOLA

Pues nada, que algunos contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) están molestos con Parsons, la empresa norteamericana gerente de la obra, porque se dice que ciertos jugadores que han participado en las licitaciones habrían recibido ofrecimientos de información útil a cambio de una gratificación. ¿Será? Por lo pronto no estaría por demás que el Órgano Interno de Control del Grupo Aeroportuario Ciudad de México, que comanda Federico Patiño, y el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador le echaran un ojo a esta obra emblemática de Enrique Peña Nieto para investigar los segundos y terceros niveles de esta firma que encabeza Perfecto Solis.



TMM OPTIMIZA

TMM, de José Serrano, continúa reduciendo su deuda, optimizando costos, mejorando ingresos y diversificando clientes. La naviera presentó ayer resultados al segundo trimestre, entre los que destacan una utilidad de operación de 31.5 millones de pesos, un capital contable de dos mil 258.8 millones, una disminución de deuda de 264.3 millones y un flujo de efectivo libre de 33.1 millones y 55.6 millones de pesos acumulados. Esta sustancial mejora se deriva de la reorganización societaria de la compañía que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Con estos números la empresa se reporta lista para las nuevas licitaciones del sector y proyectos dentro del rubro energético.



NIEGAN A IBOPE

Con la novedad de que Media Rating Council (MRC) negó nuevamente a Nielsen/IBOPE México la acreditación de su servicio de medición de Ratings de Televisión. Ya es la tercera vez consecutiva que esta entidad estadounidense, creada en 1964 sin fines de lucro, da portazo a esta firma que dirige Roberto Vázquez. En 2015 el MRC rechazó por primera vez la acreditación de su servicio, en febrero de 2017 la empresa que preside George W. Ivie volvió decir no, y apenas el 9 de julio pasado MRC publicó un comunicado en el cual informaba que una vez más negaba la susodicha acreditación internacional, por lo cual quedaba en incumplimiento de los estándares del consejo.