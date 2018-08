Regla de indiferencia más el fielder choice

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Me llaman Etiqueta porque siempre estoy pegado a la botella”.. Trapichito.--o-o-o-o-o-o-GUADALAJARA te permite, por ley, tener relaciones sexuales en la vía pública, en un automóvil, en plena calle, en un parque, como quieras. ¡Que viva el sexo a lo tapatío!-o-o-o-Hoy es día extra del correo, por exceso de correspondencia.Alfredo Flores, de Porlamar, pregunta…: “¿Quién fue el congresista que en 1978 propuso el tributo brindado a Ud. por el Congreso de Estados con motivo de haber cumplido 50 años en el periodismo, y por su labor en el acercamiento entre los pueblos de estadounidenses y latinoamericanos? Igualmente, ¿quién fue el orador de orden?”.Amigo Freddy…: En ambos casos, la respuesta es José Serrano, demócrata por El Bronx, New York.Ignacio Romero N., de Hermosillo, pregunta…: “Como el 8 de septiembre se cumplen 85 años del debut del primer mexicano en Grandes Ligas, Baldomero “Melo” Almada, ¿puede publicar datos de ese juego?”.Amigo Nacho…: A los 20 años de edad, el muchacho de Huatabampo, uniformado con los Medias Rojas, apareció en Fenway Park, ante los Tigres de Detroit en doble juego. El mánager Marty McManus usó a Melo en ambas alineaciones como primer bate y center fielder. En ese debut, conectó sencillo en cuatro turnos y recibió una base por bolas frente a Tommy Bridges.José A. Hurtado A., de Navojoa, pregunta…: “Si un juego es suspendido antes del quinto inning, ¿qué pasa con las estadísticas personales de los jugadores?”.Amigo Pepe…: Si se “suspende”, como dices, pues habrá de continuarse el juego otro día y se sumará todo lo de cada quien. Ahora, si se cancela, se da por terminado el juego, esos numeritos no cuentan. Suspensión quiere decir que continuará.Jesús E. Ortiz C., de Caracas, pregunta…: “¿Cuándo cambiaron la regla de la indiferencia defensiva, que se llama ahora fielder choice?”.Amigo Chucho…: La indiferencia defensiva, ha sido y sigue siendo cuando un corredor sale al robo y la defensiva no se ocupa de él; fielder choice ha sido y sigue siendo cuando un infielder recoge un roletazo y en vez de tirar a primera base lo hace a otra base, para poner out a un corredor más adelantado.Alwinn A. Lartez F., de Valencia., pregunta…: “¿Conseguirá Rafael Palmeiro quien lo contrate a los 54 años de edad, a cumplirlos dentro de unos días, en septiembre?”.Amigo Doble A…: Como entre los propietarios de equipos algunos son enajenados mentales, es posible.Raúl Moreno M., de Hermosillo, pregunta…: “¿Quiénes son los jonroneros con más de uno por juego en la historia del beisbol?”.Amigo Rulo…: Son centenares con dos, tres y cuatro.NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.