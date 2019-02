Reglas eternas de moral

Hace muchos años, una amiga de Mazatlán me invitó a una reunión de la organización femenina de “Pro México”, realizada en Guadalajara. Acepté y asistí a ella. Ahí estaban 400 mujeres y yo era el único hombre, aparte del conferencista que ellas contrataron.

Entre las damas estaba la esposa del gobernador de Jalisco. El orador era muy bueno y despertó el interés general del auditorio, por lo cual una señora se levantó para preguntarle: “¿Qué normas y reglas debemos cumplir para educar a los hijos?”. La respuesta fue pésima: “no hay reglas fijas iguales para todos, porque, por ejemplo, los montañeses de Japón tienen sus ideas y conceptos propios, diferentes de los nuestros y de otras naciones”.

El pobre hombre no supo aconsejar a la señora, desaprovechando tan maravillosa oportunidad ante su muy especial y extraordinario auditorio, quizá por ser un politicastro del gobierno o maestro de escuela, que son cosas equivalentes, pues todos ellos, de oficio, niegan a Dios y a sus Leyes eternas, inmutables y universales, impresas en lo más profundo de la conciencia de todo ser humano, como parte de la Ley Natural.

Para dar respuesta correcta a la señora, me levanté de mi silla de la última fila donde me había refugiado, para ir a pedir prestado el micrófono y le expliqué a ella la imperiosa necesidad de educar a los niños en el terreno de la virtud en todas sus manifestaciones, que garantizan la elevación de la moral pública, sin relativismos caprichosos cambiantes, sobre la base de MORALIDAD derivada de los mandatos de la Ley de Dios. En esto no se admiten medias tintas.