Regresa a su curul. Ayer la diputada priista del Distrito 06 que comparten los municipios de Guasave y Sinaloa, Ana Cecilia Moreno Romero, regresó a ocupar su curul al Congreso local. La diputada regresó y se mantiene con la esperanza de que las instancias electorales le ratifiquen el triunfo que, a decir del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se le confirió con una diferencia de tres votos sobre su rival más cercana, la candidata Mónica Nava, de la coalición Juntos Haremos Historia. Y es que los representantes de esta coalición interpusieron un recurso de impugnación el último día que tenían de plazo para hacerlo y hasta donde se sabe no han dado una determinación de si se va o se queda como diputada local en la próxima legislatura. De ratificarse su triunfo Moreno Romero tiene que reconocer que ya no estaría en la misma situación de respaldo por una mayoría priista como lo son aún, pues ella y sus futuros compañeros de bancada se estarían enfrentando a los diputados de Morena que ahora serán mayoría en el Congreso.

No hay más... La postura del alcalde ante el anuncio de la llegada de un nuevo casino que busca operar en el municipio es casi de resignación, y es que dio a entender que aunque no está del todo contento con la llegada de este tipo de salas, que por mucho que lo quieran maquillar con la creación de empleos formales, es innegable que fomentan el vicio. Señaló también entre líneas que no hay mucha tela de donde cortar; es decir, no hay mucho interés por parte de los inversionistas. Son pocos los que se atreven a apostarle a Guasave, sobre todo para cosas positivas en beneficio de la sociedad.

Resulta irónico que prácticamente a la par de que se anuncia la partida del equipo local de futbol Diablos Azules se anuncia también la intención de instalar un nuevo casino. Está como para ponerse a pensar que más allá de la derrama económica los gobiernos tienen la obligación moral de analizar en lo que están dejando para el forjamiento de la sociedad, sin embargo parece que tienen bien definidas las prioridades y todo indica que estas tienen muchos ceros de por medio.

Inclusión. La que tiene la intención de dejar un precedente con la integración de un gabinete variado e inclusivo es la alcaldesa electa Aurelia Leal. Y es que luego de que la tildaran de ‘korysta’ se ha empeñado en demostrar que es ajena a estos señalamientos. La intención la tiene, ojalá por el bien de Guasave que la fórmula le funcione y sea gente que se ponga la camiseta.

Tomados en cuenta. La Canacintra ya recibió el visto bueno por parte de la presidenta municipal electa, Aurelia Leal López, para que desde ese organismo se hagan las propuestas de quienes estarán al frente del Implan y de la paramunicipal Proyecto Río Sinaloa, misma mecánica que también aplicó con Canaco, ya que ellos elegirán al titular de Desarrollo Económico.

Ojalá que en ambos organismos hagan una selección inteligente, que se inclinen por alguien realmente comprometido por trabajar por Guasave, porque los intereses personales aquí deben hacerse un lado, y con más razón los partidistas, pues a más de alguno en esos organismos aún les late el corazón por ciertos colores.