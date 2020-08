Regresan el relleno a PASA

Una derrota legal, política y moral sufrió el alcalde Chapman con la resolución del juez de que le regresara el relleno a PASA

Con la cola entre las patas. Como el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no logró acreditar que la confiscación del relleno sanitario se hizo con base en la ejecución de un acto administrativo, el Juzgado Séptimo de Distrito le ordenó reinstituirle la posesión a PASA, lo que ocurrió ayer. El informe que presentaron al juez fue valín porque salieron con una cláusula del contrato y “el fin social”, lo que no venía al caso porque la resolución de la suspensión a favor de PASA se centraba en que tenían que demostrar la ejecución de un acto administrativo, lo que evidentemente no tenían. Así, el acto de confiscación del relleno que ordenó Chapman mediante policías exhibió un “autoritarismo puro”. Con esto se demuestra que lo fuerte del alcalde no es el respeto a las leyes, sino que lo suyo, lo suyo, son sus arranques y ocurrencias.



Derrota. Esta es una derrota jurídica, política y moral de Chapman, lo que desnuda todo el proceso para favorecer a la empresa OP Ecología, incluida la revocación de la suspensión a PASA hecha a modo por el magistrado de la Sala Regional Norte del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez. Con esta resolución se abrió la puerta para que OP Ecología prestara el servicio de recolección de la basura y el destino final de los residuos sin que la empresa cumpliera con los requisitos del contrato, en la que se contemplaba que tuviera el relleno sanitario, lo que no tiene. ¿Por qué el magistrado pasó por alto este detalle? Y ni la síndica procuradora Angelina Valenzuela ni el regidor Fernando Arce lo atoran con alguna queja ante el magistrado presidente del TJA en Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel. Con el puro discurso no se ejerce el contrapeso de poder.



En fuga. Como siempre ocurre, el alcalde Chapman se esconde cuando comete actos a la brava que echan por tierra su discurso de ser un hombre de leyes. Con el cuento que pocos creen de que se fue a la Ciudad de México a hacer gestiones, no estuvo en la gira del gobernador Quirino Ordaz Coppel el pasado viernes. Ahora que se precipitó al confiscarle el relleno sanitario a PASA y que el juez ordenó su reinstalación, no ha dado la cara. La pregunta es qué lugar le va a ofrecer a OP Ecología para que deposite los residuos. Con la derrota en sus espaldas, después de que había sido medio bravucón, el director jurídico Jonathan Gutiérrez dio color, pero salió con que ahí se la echa OP Ecología. Así de irresponsable. PASA le dio cátedra de alta política a Chapman, ya que el gerente Esteban Castañeda le va a permitir a OP Ecología seguir ingresando al relleno porque no quieren causarle un mayor problema a los ahomenses. Sin embargo, más temprano que tarde, el dueño de OP Ecología, César Guevara, tendrá que pagarle por ello. Todo por hacer las cosas al aventón.



Pasiones. Dicen que el que se llevó los reflectores en la gira del gobernador Quirino Ordaz Coppel fue el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física, Álvaro Ruelas Echave. Más allá de que cumplió con la instrucción de Ordaz Coppel de construir dos escuelas nuevas en el Nuevo San Miguel y Urbi Villa del Rey, Ruelas Echave recibió “el calor” de los asistentes que en corto lo animan a que busque de nuevo ser candidato a la alcaldía. Ya varios andan levantando pasiones políticas.



Plataforma. El que creó una fundación es el dirigente de las Redes Sociales Progresistas, Gerardo Vargas Landeros. No son pocos los que aseguran que aparte de que el exsecretario general de Gobierno apoyará con la fundación a la gente necesitada, esta también le servirá de posicionamiento de su imagen en sus aspiraciones por la gubernatura de Sinaloa. ¿O a poco no?