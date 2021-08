Regreso mixto a clases en la UAS

A marchas forzadas la Universidad Autónoma de Sinaloa se prepara para el regreso mixto a clases el próximo lunes 30 de agosto y como parte de los preparativos el rector Jesús Madueña Molina estuvo ayer aquí y después de participar en una conferencia de prensa se reunió con los directores de unidades académicas de la zona norte. Por lo pronto ya inició la reparación y el equipamiento de escuelas en la que se invertirán 100 millones de pesos.

Los estudios que se han hecho por la Secretaría de Educación Pública, y verificados por las autoridades de la UAS aquí en Sinaloa, demuestran que el 20 por ciento de los estudiantes se rezagaron durante la pandemia debido a que no cuentan con equipos de cómputo o internet y urge rescatarlos antes que abandonen sus estudios, y en el caso de los de preparatoria, que pierdan las becas Benito Juárez del gobierno federal que tanta falta les hacen.

La UAS cuenta con un matrícula ligeramente superior a los 170 mil estudiantes, de los cuales 50 mil 955 serán de nuevo ingreso, y el rector refrenda el compromiso que nadie que acuda a la universidad se quedará sin estudiar, por eso en Medicina, toda el área de la salud y en arquitectura, que son las que tienen mayor demanda, se crearán grupos A para incorporar a los que no pasaron el examen.

Para cerrar el año la universidad requiere de entre 500 y 600 millones de pesos, que trae atrasados desde fines del 2020 y el gobernador electo Rubén Rocha ya les está ayudando con gestiones ante la SEP y les ha ofrecido todo su apoyo para sanear y ordenar de una vez por todas las finanzas universitarias. Hay confianza que se logrará.

El regreso a clases mixto consiste en que toda la teoría se impartirá en forma virtual, pero los estudiantes y maestros tendrán que asistir en forma presencial a efectuar sus prácticas para afianzar la preparación. Se siguen recomendaciones de la OMS.

En cada escuela se crearán comités de salud, bien capacitados, las clases serán escalonadas y no habrá más de 10 estudiantes por aula. No se pedirán pruebas de COVID pero se pide a los padres que no manden a alumnos con síntomas y en las escuelas también habrá filtros para evitar contagios. La decisión que toma la UAS de seguro servirá de ejemplo a otras universidades y sistemas educativos.

Popurrí. En el Congreso del Estado ya activó el mecanismo para la elección del presidente sustituto de Ahome, que concluirá el periodo después de la separación de Billy Chapman. Ayer en la Comisión Permanente se leyó la declaratoria de vacante a partir del 30 de agosto que envió el cabildo y se agenda para tratarlo mañana jueves y todo indica que ahí mismo saldrá “humo blanco” aunque se han manejado con mucho hermetismo el nombre o los nombres de los aspirantes.

SENADO. La senadora morenista sinaloense Imelda Castro se perfila para ser electa presidenta de la mesa directiva del Senado para el periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Actualmente se desempeña como vicecoordinadora y se le considera una persona muy allegada al líder de la cámara, Ricardo Monreal.

“El gobernador Rubén Rocha apoyará a la UAS”, rector Jesús Madueña