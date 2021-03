Reina la impaciencia entre los aspirantes de Morena en Ahome

Los tiempos. No salen de su asombro aún los aspirantes a las candidaturas a la alcaldía y diputaciones locales de Morena en Ahome que aplazó hasta el 21 de marzo el anuncio de los ganadores. Es tanta la impaciencia que provocó tal determinación, que algunos están exigiendo que la decisión sea tres días antes de ese fecha, que es la límite para el registro ante la autoridad electoral. Dicen que Angelina Valenzuela, Lucio Tarín, Ramón López Félix, entre otros, están desconcertados por los tiempos. Sin embargo, algunos dicen que los que se registraron no se deben de preocupar por los tiempos porque al que beneficie el “dedazo” lo va a saber antes y le van a pedir la documentación requerida para el registro. Lo que sí se habla es que a más de uno de los anotados metieron en aprietos para aplicar el plan B si no quedan en Morena.

Territorio. Turbo le han metido los priistas al trabajo de penetración en el Distrito Electoral 03, en donde va como candidato a diputado local Bernardino Antelo Esper. De hecho, este mueve la estructura priista para el próximo 6 de junio. Como estrategia en este periodo de intercampaña, Antelo Esper realiza visitas personalizadas a los presidentes de los subcomités en las sindicaturas, como lo hizo con Reginaldo Braz, de Higuera de Zaragoza. Braz lo llevó a la casa de Federico Cota, en Las Grullas Margen Derecha, donde se juntaron los vecinos. Los acompañó el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo. Es la penetración hormiga, en tanto los otros candidatos del tricolor se movieron el pasado fin de semana en ese distrito. En realidad, los priistas llevan un paso adelante porque ya tienen candidatos, en tanto Morena-PAS no los tienen.

Campante. Corre la semana y la alcaldesa interina de Ahome, Socorro Calderón, no dio color sobre el nuevo secretario en lugar de Juan Francisco Fierro, quien renunció por la ocurrencia de ser candidato de Morena a la alcaldía. Incluso se corrió “el borrego” de que Marco Vinicio Contreras Bringas se separó de Didesol y que él se perfila para esa posición. Por lo pronto, se dice que Contreras Bringas anda muy campante en su nueva flota de vehículos que compró en este trienio.

El informe. La rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, se va a evitar cualquier intento de boicot a su último informe de labores de parte del grupo que quedó resentido tras las elecciones del nuevio rector Ignacio “Nacho” Flores. El informe lo dará mañana ante los consejeros universitarios de manera virtual. Después de esto lo que le resta es el acto formal de transferencia de la rectoría el 24 del presente mes. Para nadie es un secreto que Ibarra Ceceña apoyó a Flores para dejarlo como sucesor, lo que no pudieron impedir Moisés Rosalío Valdez y Rufino López Torres por una pésima campaña que hicieron. Incluso, poselección siguen dando traspiés. Como no ganaron en la votación, ahora se inconforman del proceso. Muy pocos avalan esto porque ellos participaron. Otra cosa fuera si hubieran impugnado y no participado. ¿Si hubieran ganado la votación desconocerían el resultado y pedirían la reposición del proceso?

Le busca. De hecho, la elección del nuevo rector de la UAIM es un mal augurio para la candidata priista a la alcaldía de El Fuerte, Maribel Vega Quintero. Se dice que su “gallo” era Rufino López Torres para ya como rector la apalancara en el proceso electoral. No se le hizo y ahora le busca por otro lado. Dicen que se acaba de reunir con el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte, Marte Vega; los presidentes de la Red NMayor del Valle del Fuerte y del Valle del Carrizo, Eugenio Barreras y Juan de Dios Santos, además de los presidentes de los módulos de riego. Eso nomás faltaba que los recursos de los módulos se canalizaran con fines electorales.