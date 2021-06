Buenos días

Aprende a no contar con quien no suma. Ignora a quien no merece tu energía. Observa sin juzgar. Reinvéntate siempre que puedas. Crea menos expectativas. Intenta vivir con menos cosas. Acepta los finales y celebra los principios. Quiérete más y débete menos.

Al igual que sucede con el software de tu PC o de tu teléfono móvil, para iniciar un proceso de cambio o una actualización, primero deberás liberar espacio en la memoria o el disco duro.

Liberarse de la versión anterior es necesario para obtener espacio y recursos que permitan dar cabida a la nueva.

Pásala bien.

