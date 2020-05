Relajamiento

Los vecinos de San Blas, El Fuerte, relajaron las medidas de aislamiento social como medida de prevención en contra del coronavirus.

Y es que al desbordarse el agua de la derivadora de la Bocatoma familias completas se concentraron en el lugar para el desestrés.

De hecho, ese es un lugar natural de concentración de las familias para relajarse, lo que hicieron este fin de semana al llegar agua al lugar.

Sin embargo, al reunirse en ese punto se corrió el riesgo de contagiarse y propagarse el virus.

Si esa conducta estuvo en los límites de la irresponsabilidad no se sumaron los agentes de la Policía Municipal, ya que los desalojaron.

Muchos no quieren entender que el peligro del virus no ha pasado. Esto es así tomando en cuenta la incidencia de casos, incluido en El Fuerte, que llegó a cuatro muertos y siete casos positivos de Covid-19, uno de ellos registrado ayer.

Así como en este municipio, en otros se debe de seguir con una actitud prudente y madura ante la emergencia de salud.

El no salir de casa, tomar la sana distancia, usar máscaras de plástico, cubrebocas, etc., son medidas que no se deben de dejar aún.

De lo que se trata es de reducir a lo máximo los casos para regresar a la normalidad lo más pronto posible.