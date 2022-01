Relajamiento sanitario en diciembre traerá consecuencias este 2022

audima

La alerta. La advertencia está dada: el relajamiento que se dio entre los ciudadanos a lo largo de diciembre traerá consecuencias para la salud pública de la entidad, máximo cuando avanza la cepa Ómicron. Por ello, desde el inicio de la temporada de fiestas navideñas y de fin de año, los nosocomios de la entidad, y específicamente de Mazatlán, se han preparado para enfrentar un inminente repunte. El temor es que se presentan cuadros como los provocados por la tercera ola de contagios a mediados del año pasado, cuando la capacidad de la infraestructura de servicios públicos se vio rebasada por la cantidad de pacientes contagiados.

A cuidarse de Ómicron. En Sinaloa ya hay dos casos confirmados de la variante Covid-19 Ómicron, y los casos sospechosos rebasan los 30; pero puede haber más, de acuerdo con el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda. En este tema hay algunos alcaldes que están permitiendo las aglomeraciones, como el de Mazatlán, Guillermo Benítez (“El Químico”), y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, con la verbena, donde durante el fin de semana hubo grandes concentraciones de personas. Estos mandatarios, ¿con qué calidad moral van a estar solicitando a la ciudadanía que cumplan con las medidas de sanidad si cuando les conviene son los primeros en hacer que los ciudadanos participen en grandes concentraciones? Pero son muy capaces de ponerse muy estrictos en las medidas restrictivas de presentarse contagios masivos. En este tema también es importante que los ciudadanos pongan de su parte, y si las autoridades encargadas de velar por bienestar no los cuidan, se cuiden por iniciativa propia, para tener salud, y por la salud de sus seres queridos. A estas alturas, hay pretextos para no cuidarse. Todos sabemos que las medidas preventivas son: la vacunación, usar cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia y no acudir a aglomeraciones. Cuídese, no lo haga por obligación, hágalo para proteger su vida y la de sus seres queridos. Si las autoridades los convocan a aglomeraciones, no vaya, usted tiene la última palabra.

Reconocimiento. Muy bien por el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y el gobernador Rubén Rocha Moya, al recontratar al personal de los diversos hospitales a quienes se les había culminado el contrato en diciembre, entre ellos a los que laboran en el hospital general de Culiacán. Esto deja constancia de que ambos son justos y también sensibles ante las necesidades de los trabajadores. Ojalá que las madres que son el único sustento para sus hijos y que sufren enfermedades tan delicadas, como el cáncer, tengan certeza laboral durante todo el sexenio, ellas lo único que necesitan es una oportunidad. También que se les dé la oportunidad a todos esas personas que se han jugado la vida al trabajar en áreas sensibles donde, pese a saber que se podían contagiar de coronavirus, decidieron dar lo mejor de sí por la población que pasaba por sus más difíciles momentos. En Sinaloa, hay personas de gran valor y ellos son, desde los médicos que atienden a los enfermos de Covid-19 en sus momentos más críticos, hasta el personal que realiza la limpieza, porque gracias a esta importante labor los enfermos están más cómodos. También hay otros que merecen un gran reconocimiento: son los que han vacunado contra el Covid-19 a miles de sinaloenses. A todos ellos, todo el reconocimiento y muchas gracias por su gran labor y dedicación.

Las obras pendientes. El 2022 se anuncia como un año de grandes obras para Mazatlán. Están por concretarse proyectos que detonarían en desarrollo, como la inauguración del nuevo Acuario Mazatlán, cuyo avance está cerca del 70 por ciento. Además de la segunda etapa del parque central, la continuación de la regeneración de la avenida Gabriel Leyva, la ampliación del puerto de navegación, entre otras.