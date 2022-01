Relatos de una transformación. ¿Qué se queda y qué se va?

audima

Aquellos que realmente saben afirman que la vida es un constante cambio, la ciencia nos ayuda a constatar aquello: la astronomía nos dice con la teoría del Big Bang que el universo empezó a partir de una gran explosión y a partir de ahí este se ha ido expandiendo, dando lugar a lo poco que hoy día conocemos y la inmensidad de lo desconocido; la teoría de la evolución de Darwin nos dice que seres humanos y primates compartimos un ancestro común, incluso todos los seres vivos podrían tener la misma raíz; nuestro breve paso por este mundo es ejemplo vivo de ello, dejamos atrás las cavernas, conocimos la rueda, dominamos a la naturaleza, aprendimos a volar, etc.

El terruño donde habitamos, no ajeno a esta realidad, ha sufrido múltiples cambios: colonia española, imperio independiente, república, etc. Actualmente hay quienes aseguran que nuestro país atraviesa por la Cuarta Transformación – pocos conocimientos de historia son necesarios para entender el contexto –, fiel a la tradición mexicana de erigir movimientos sociales en torno a la imagen de una persona, esta transformación cuenta con su respectivo caudillo, quien espera que la historia le otorgue un lugar de honor al lado de los “héroes” de cada una de las anteriores: Hidalgo, Juárez y Madero.

En aras de conseguir tan apreciado objetivo, el actual gobierno –que pregona ser el impulsor de tal transformación– ha promovido una serie de acciones y reformas que consideradas fundamentales para conseguirlo. Aunque varios han sido los avances –según ellos–, muchos de los intentos han fracasado, esa odiada oposición y las instituciones heredadas no lo han permitido: Lamentablemente el INE sigue vivo, desafortunadamente el Banco de México mantiene cierta autonomía y lo que más molesta: la generación de energía renovable en manos de privados continúa.

Respecto al último punto se están tomando acciones: hay una iniciativa ante el Congreso que pretende remediar esa falla. El Estado, quien genera energía más eficientemente que la iniciativa privada – los datos que digan lo contrario son falsos, ellos tienen otros datos–, debería recuperar el control de la producción, como en los buenos tiempos previos a la reforma energética del 2013.

Conforme al proceso legislativo, en estas fechas se llevan a cabo Foros de Parlamento Abierto para abordar la citada reforma, donde se debate con la ciudadanía distintos temas relacionados con ella. Lo curioso es que dichos debates no son de la intensidad que se esperaba; y no, no es que no haya quienes estén en contra y que por ello no se dé un debate en sí, sino que muchos optan por no participar, como es el caso de los gobernadores del PAN que decidieron no asistir. “El que calla otorga” dice un dicho popular. En fin, solo nos queda esperar a ver qué deciden nuestros legisladores. ¿Será otra medalla más para esta “transformación”?

Por otra parte, el actual régimen no sólo se ha enfocado en promover cambios, sino que también se ha esmerado en preservar lo bueno, lo que funciona mejor ni lo cambies, es por eso que mantenemos los altos niveles de inseguridad, el precario sistema de salud, la baja calidad educativa y, sobre todo, la corrupción. Por suerte en nuestro país se puede seguir siendo corrupto y salir impune de ello, solo se tiene que ser muy inteligente y elegir el grupo de poder adecuado. Manuelito, Anita, Delfinita lo constatan.