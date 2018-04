Relevo generacional, el sello quirinista en la política sinaloense

Una nueva clase política emerge en Sinaloa bajo el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, y la prueba más reciente quedó registrada ayer: el 70 por ciento de los candidatos a regidores por el PRI son jóvenes.



La edad promedio de quienes integran las planillas priistas para los 18 cabildos del estado oscila mayoritariamente entre los 22 y los 33 años. Solo un 30 por ciento de los candidatos a una regiduría (entre propietarios y suplentes) supera ese rango de edad.



Quirino coloca su confianza en las nuevas generaciones no con discursos, sino con hechos tan rotundos como el observado ayer, en que se registraron ante la autoridad electoral más jóvenes priistas que en todas las elecciones locales, donde los mismos de siempre suelen dominar la escena.



Caras nuevas en la política ha sido un anhelo de los electores sinaloenses largamente postergado por aquellos que toman las decisiones.



Hoy, por fin, el PRI renueva su rostro en Sinaloa: el momento de los jóvenes ya llegó, el máximo poder estatal les brinda la alternativa, abre el espacio para que tomen la palestra. Reciben por primera vez, como generación, la oportunidad de demostrar de qué están hechos. La pelota está en su cancha, y el pronóstico mayoritario es a su favor. Las urnas los esperan para que, el 1 de julio próximo, demuestren que el hombre que depositó su fe en ellos tiene la razón.



El entreveramiento generacional, sin embargo, no es ajeno a la estrategia política de Quirino Ordaz. Cuadros con trayectoria, honestidad y experiencia, que en su mayoría tampoco habían recibido una oportunidad de este calibre, figuran en las listas para todos los ayuntamientos. Aun cuando muchos no sean tan jóvenes, son también rostros nuevos en la escena política.



El clamor de cambio ha sido escuchado por el PRI en Sinaloa, y así lo demuestran los nuevos nombres, las nuevas caras de gente con auténtico espíritu de servicio, dueña de la necesaria energía renovadora que caracteriza a aquellos candidatos que no solo no temen, sino disfrutan una campaña por tierra, recorren calles, tocan puertas y permiten que el ciudadano les hable de frente, los vea a los ojos y, así, lo convenzan de ser una opción real como representantes populares.



Hay nuevas reglas del juego en política. Sinaloa ha sabido entender la necesidad de cambio y actuar en consecuencia.



PUCHETA. El nuevo fenómeno de popularidad masiva en Sinaloa no se da en YouTube ni en el medio del espectáculo ni en el deportivo, se da ¡en la política!



Desde luego, no se trata de un político al estilo tradicional, aquel de la eterna pose y voz engolada. Es, por el contrario, un hombre del pueblo, desenfadado y no pocas veces imprudente porque no tiene filtros: se muestra como es, y ese no es otro que Fernando Pucheta. Ayer, como era de esperarse, su registro como candidato del PRI a alcalde de Mazatlán se convirtió en una festividad carnavalesca, como les encanta a nuestros queridos patasaladas, quienes ya comprobaron, a lo largo de todo el 2017, que es más fiable un alcalde que se habla de tú con su gente.



DON HERBERTO. A los 15 años de edad, un servidor escribía poemas sin gran valor literario, pero quería publicar. Un día, aquel adolescente se escapó de la prepa Cervantes e «hizo la pinta» para caminar al edificio de El Sol de Sinaloa, porque el director, don Herberto Sinagawa Montoya, le había concedido una cita en su oficina. Leyó el poema, sonrió con indulgencia y días después lo publicó en el suplemento cultural. Era 1978, y aquel gesto de generosidad por parte de quien dirigía el periódico más importante de la época da cuenta de quién fue, es y será don Herberto. Su muerte nos duele profundamente, pero algo es seguro: su alma está con Dios. Así sea.