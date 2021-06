Remonta Gerardo Vargas

Remonta. Viniendo de atrás, el candidato de Morena y Partido Sinaloense a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se colocó en la delantera sobre sus más cercanos adversarios, el priista Marco Antonio Osuna Moreno y el del Partido del Trabajo, Domingo ‘Mingo’ Vázquez. De acuerdo con los resultados preliminares, Vargas Landeros registra 43 mil 239 votos contra 39 mil 255 de Osuna Moreno y 38 mil 042 de Vázquez. El candidato morenista-pasista empezó la jornada de conteo abajo. Primero estuvo arriba el promotor deportivo, luego el candidato priista, pero ya en la madrugada, cuando llegaron las casillas de la zona rural, el resultado cambió. Faltan algunas casillas de contar, pero la tendencia parece ser irreversible. Así, en la elección ocurrió lo que pasó en las preferencias electorales de la campaña: remontó los números. Incluso, se sobrepuso pese a la embestida en su contra de los grupos armados y de la guerra sucia que se operó para afectarlo en el mismo día de la votación.



Aplanadora. Así como en todo Sinaloa, el efecto Morena y López Obrador influyó en el resultado electoral en Ahome. En algunas posiciones no tan contundente como en el 2018, pero suficiente para encaminarse al triunfo. Y es que en Ahome volvieron a ganar de todas todas, incluyendo la de gobernador. Es decir, el candidato morenista-pasista Rubén Rocha Moya le ganó en su propia tierra al candidato priista Mario Zamora Gastélum. Muchos dicen que el efecto morenista benefició a Vargas Landeros; a Juana Minera Vázquez sobre la panista Liliana Acuña en el Distrito 02; César Guerrero en el Distrito 03 sobre el priista Bernardino Antelo Esper; Elizabeth Chía sobre la priista Dulce Ruiz y Cecilia Covarrubias sobre el panista Ariel Aguilar en el 05. Lo mismo Ana Ayala Leyva sobre el candidato panista Agustín Peña para la diputación federal, quien tuvo una gris campaña. En una palabra, Morena-PAS tuvo carro completo.

Augurios. Dentro de lo que cabe, Marco Antonio Osuna Moreno no quedó garroteado en la elección porque los augurios eran peores al resultado real en las casillas pese a que también fueron azotados por los grupos armados. Por ejemplo, en el Valle del Carrizo a los operadores priistas los amenazaron desde una noche antes de las votaciones. Esto se replicó en toda la zona rural, en donde los grupos armados se robaron las urnas en algunas comunidades en donde aparentemente el resultado les era favorable. Osuna Morena se perfilaba a quedar en el segundo lugar no muy despegado de Vargas Landeros.



Pataleo. Pese a que los grupos armados golpearon a Vargas y a Osuna, Mingo Vázquez no logró superarlos. Ni porque la administración del alcalde Chapman operó a su favor hasta el final. Esto, en igual de ayudarlo, parece ser que le afectó. De hecho, dicen que el apoyo ciudadano que traía disminuyó por el lazo que le echó Chapman. Ante los resultados, el promotor deportivo los desconoce y pidió que se cancele la elección por el robo de casillas, etc.

Parejos. De película es el final de la elección para alcalde en El Fuerte. Muy cerrados estaban el morenista Gildardo Leyva y el candidato del Verde, Vicente Pico. En lo que no había duda es que la priista Maribel Vega se quedaría en el tercer lugar.



Claro. La morenista Amalia Gastélum consolidó su ventaja por la alcaldía de Choix. Al dos por uno estaba sobre la panista Lolis Cota y el perredista Juan Carlos Ochoa, que prácticamente estaban empatados en el segundo lugar.