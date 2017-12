Rendición de cuentas

Aunque en política como en beisbol esto no se acaba hasta que cae el último out, el gobernador Quirino Ordaz se multiplica para asistir a los informes de los alcaldes, que de esta manera rinden cuentas de los primeros meses de gobierno ante la población, aunque aún no concluye el 2017 y todavía queda mucho por venir.

Quirino estuvo con Jesús Valdés en Culiacán, la capital del estado donde la población es más demandante y exige todo el apoyo de las autoridades municipales y estatales; también en Mazatlán con Fernando Pucheta, donde a marchas forzadas se realizan obras para sacar adelante con éxito el Tianguis Turístico del 2018. Con trabajo, Pucheta ha logrado revertir la mala imagen que tenía al principio.

En Los Mochis, Álvaro Ruelas informó que ha hecho más obras en diez meses que en las que hicieron en seis años las anteriores administraciones, y presume la primer carretera pavimentada del estado, la Los Mochis-Topo, también recibió la visita y el espaldarazo del gobernador y esto lo impulsa a seguir adelante aunque aún no está decidida la reelección o el relevo en la alcaldía.

La alcalde fortense Nubia Ramos, que también tiene aspiraciones de reelegirse o subir otro escaño en la política, también espera el espaldarazo de Quirino, y hoy se dejará venir a Los Mochis a platicar con los periodistas y a promover el informe que cambió del 9 al 11 de noviembre para esperar al gobernador.

Vienen las elecciones del 2018 y todos los alcaldes, en lugar de descansar al rendir sus informes, tendrán que meter el acelerador, porque están midiendo su desempeño y nadie quiere hacer el ridículo y que la oposición les arrebate sus plazas por falta de trabajo y de simpatías con el pueblo.



Popurrí. Con su informe, que rindió ayer en un parque de la colonia 72, la diputada Fernanda Rivera demostró que tiene trabajo, y también capacidad de convocatoria, que no ha dejado de trabajar y sobre todo que se ha enfocado en defensa y apoyo a las mujeres, a los niños y niñas y a la gestión de viviendas para las familias más desprotegidas.

La acompañaron y arroparon Liliana Cárdenas, José Menchaca, Marcial Liparoli, Marcos Osuna, el alcalde Álvaro Ruelas, Aldo Prandini, Gloria Imelda Félix, Bernardino Antelo, Melchor Angulo, Mónica Sánchez y Laura Gálvez.

Fue un informe meramente popular, con taquiza, café y churros para los asistentes, que cerró con una jornada médica. Esto pone fríos a varios.



CANCHA libre. El regidor panista Miguel Ángel Camacho se trasladó el sábado a Culiacán a hacer gestiones de trabajo, no asistió al acto político del informe y con esto le dejó la cancha libre al alcalde Álvaro Ruelas. Además no había condiciones para interpelaciones o protestas masivas.



BRINCOS. Trasciende que de un momento a otro empezarán a llover solicitudes de licencia en el Congreso del Estado, primero se van los diputados que buscan brincar a una diputación federal o senaduría y después los aspirantes a las alcaldías. Los que se frotan las manos para entrar al relevo son los suplentes, es más le atizan un poco el ego a los precandidatos.