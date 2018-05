René Juárez llega al PRI a jugar ‘rudo’

El experimentado priista y exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros llega a la dirigencia nacional del PRI de emergencia en sustitución de Enrique Ochoa Reza.



Desde lo más alto de la cúpula priista nos aseguran que el famoso Negro Juárez seguramente tiene dos objetivos: negociar y jugar rudo.



El priista de origen salinista René Juárez fue impulsado por Miguel Ángel Osorio Chong, que eventualmente tomará la batuta de la campaña en lugar de Aurelio Nuño, que si bien no lo destituyen, solo quedará de membrete. Todo con el visto bueno de Pepe Meade.



¿A qué viene Juárez Cisneros? Llega a relanzar la campaña del candidato presidencial priista José Antonio Meade, a rescatar gubernaturas que actualmente estarían perdiendo cinco de seis y salvar el mayor número posible de legisladores en el Congreso de la Unión. En resumen y directo, evitar una catástrofe priista como en el 2006.



Nos adelantan que Juárez encuentra a un Partido Revolucionario Institucional dividido y con las bases enojadas. Tiene una tarea muy intensa a poco menos de dos meses de la elección a la Presidencia de México, en donde también están en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, Congresos locales, alcaldías y seis gubernaturas.



Como antecedentes, René Juárez Cisneros le ganó la gubernatura a Félix Salgado Macedonio en una muy, pero muy, polémica elección, posteriormente no pudo heredar el poder y mostró sus grandes dotes para negociar y tener una transición tranquila con Zeferino Torreblanca Galindo.

Desde entonces, a Juárez se le conoce por ser especialista en negociar transiciones tranquilas y los analistas lo definen como rudísimo para operar campañas.



Por lo pronto, sucedió lo inminente: la destitución de Enrique Ochoa Reza. Para muchos esto debió ocurrir desde antes de inicio de las precampañas. La decisión llega tarde, pero hay quienes aseguran que viene una remontada histórica a pesar de que las encuestas son muy adversas.



La labor de Ochoa Reza al frente del CEN del PRI es un fracaso total, sale reprobado y por la puerta de atrás. Muy pendientes, que se pondrán interesantes las elecciones; se activó a la vieja guardia priista y seguramente pondrán en marcha la estructura tricolor desde las bases.



Elecciones. Increíble pero cierto, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le dio su voto de confianza a Enrique Peña Nieto y de pasada lo felicitó por no meterse al proceso electoral. “Hace muy bien, lo felicito. Él lo que tiene que garantizar es que la elección sea limpia y libre, eso es lo que yo siempre he pedido”, dijo López Obrador.



Sinaloa. Desde el mismo CEN del PRI nos reiteran lo que habíamos adelantado en anteriores entregas, los números son muy positivos en Sinaloa. Se espera que entreguen buenas cuentas, sobre todo en el Senado y diputaciones federales.



SATES. Buenas noticias para el gobernador Quirino Ordaz Coppel, Sinaloa avanza para lograr finanzas públicas sólidas y estables. El día de ayer el mandatario firmó un convenio a través del SATES con el SAT y Ayuntamiento de Culiacán.



El titular del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, adelantó que el gobierno de Sinaloa va por el camino correcto en su tema financiero. Desde ayer entró en operación el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.



Memoria política. “El que no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda”, José Ortega y Gasset.