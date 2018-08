Renovarán dirigencias del PRI

La reunión de Andrés Manuel López Obrador y quien fuera su rival por la presidencia de México, José Antonio Meade, fue muy polémica, pero el mensaje es muy positivo y mandan la señal de que se hace política de alto nivel. Más de reconciliación que de división, eso es lo que necesita el país. Durante un video que publicó AMLO, reconoce que Meade es decente, bueno y honorable.



Simpatizantes de López Obrador estallaron en las redes sociales rechazando la reunión, posiblemente buscaban revancha y persecución, pero el próximo presidente de México mostró alto nivel político.



La postura de López Obrador debe ser clara, ya no solo es el líder de Morena, pronto representará a todos lo mexicanos, así que es muy positiva la reunión con el excandidato presidencial, esto seguramente dará estabilidad, sobre todo en los grupos empresariales.



Por su parte, la presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que Pepe Meade se reunió con López Obrador a título personal como ciudadano, lo que quiso decir que no representa al priismo o simplemente el partido se deslinda de las acciones de su excandidato a la presidencia.



Ruiz Massieu dejó claro que no utilizan interlocutores y que la comunicación con el virtual presidente electo de México es por los canales institucionales.



Recordemos que José Antonio Meade no está afiliado al PRI y fue candidato ciudadano, pero al final parece que no cayó bien la reunión en la sede priista. Así que muy atentos porque esta historia sigue dando de qué hablar.



Cambios. Hablando del PRI, tienen contemplado renovar los Comités Directivos Estatales a más tardar la primera semana de septiembre. En Sinaloa podría llegar antes el cambio de la dirigencia. En el caso de Carlos Gandarilla, actual presidente del tricolor en Sinaloa, suena fuerte para llegar al gabinete estatal. Asimismo, ya suenan importantes cuadros priistas para tomar la dirigencia estatal. Así que muy pendientes.



Cargo. El día de ayer la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le tomó protesta al sinaloense Sergio Jacobo Gutiérrez como vicepresidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priistas. En el evento en el CEN del tricolor estuvieron presentes los próximos diputados locales del estado. Gutiérrez llegará con gran respaldo nacional y del gobernador a la coordinación de la bancada priista en el Congreso del Estado.



Deporte. El reconocido promotor deportivo y titular de la Asociación Estatal de Beisbol Fernando “El Güero” Hernández, arribó a Sinaloa después de un exitoso torneo en Washington DC, donde el equipo sinaloense representó a México. Los seleccionados de Sinaloa hasta visitaron la Casa Blanca, toman mayor importancia este tipo de acciones porque muestran un lado noble de Sinaloa como es el beisbol. Cabe mencionar que el estado cuenta con importantes y muy destacados deportistas a nivel internacional como son los ligamayoristas Roberto Osuna, Julio Urías y Óliver Pérez. Bien por el deporte sinaloense que muestra la mejor cara de Sinaloa.



Reunión. El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo las pases y selló lazos de amistad con el empresario Carlos Slim durante desayuno en la Palacio de Minería de la Ciudad de México. Cabe destacar que, durante la campaña, el magnate había criticado duramente a López Obrador por su postura en contra del nuevo aeropuerto que se construye en la capital del país. El desayuno era entre ingenieros y el próximo mandatario nacional, pero al parecer todo estaba puesto para que sellaran la amistad en público.



Memoria Política. “No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna”, Mahatma Gandhi.