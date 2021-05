Renuncia Miguel Ángel Carrillo a la candidatura del PES a la alcaldía de Ahome

Engallado. El resultado de la segunda encuesta de EL DEBATE engalló a Domingo Mingo Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome. Y es que volvió a salir en primer lugar de las preferencias electorales con 22 puntos ante 15 de su más cercano, el candidato de Morena-PAS Gerardo Vargas Landeros, y 14 del priista-panista-perredista Marco Antonio Osuna y del emecista Miguel Ángel Camacho. Con esos números, Mingo Vázquez no cree en nada ni en nadie. Ayer fue a la Policía Municipal en labor de proselitismo tras el ruido que se hizo por acudir sin permiso a las oficinas del gobierno estatal. Todo indica que en la corporación sí tuvo permiso de los mandos, por lo que, en la entrada y salida de turno, el promotor deportivo reiteró a los policías preventivos que mejorará sus condiciones laborales. Paralelo a ello, Mingo Vázquez desplegó brigadas en los principales cruceros de la ciudad. La “mancha roja” sorprendió a muchos, pero el mensaje es que ya obtuvo los recursos para seguir para adelante. Ya costea, pues.

La jugada. Algunos señalan que pese a esos números y el ambiente, Mingo Vázquez no tiene seguro el triunfo porque Vargas Landeros apenas está calentando motores. En los días que restan de campaña puede bajar la ventaja del líder sindical y en el día de la elección hacer valer su experiencia, su estructura y la del líder del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, más la de los que se les han sumado. Luego de que un grupo de comisariados ejidales cenecistas se adhirieron a su proyecto, ayer dio otro golpe mediático: Miguel Ángel Carrillo renunció a la candidatura del Partido Encuentro Solidario para sumársele. Hasta hicieron conferencia de prensa conjunta. Con esas y otras jugadas Vargas Landeros está en la pelea. No hay quien diga lo contrario.

Respiro. El que logró subir cuatro puntos fue el priista Osuna Moreno, con lo que se pone en empate técnico con Vargas Landeros y Camacho. Le está resultando su activismo, su mensaje de resolver los servicios públicos y su discurso en contra del alcalde Guillermo Billy Chapman, de Morena y PT, quienes lo postularon. Incluso, ayer tras la publicación de la encuesta de esta casa editora se apostó en los socavones en algunas calles de la ciudad para chotear a estos partidos políticos. De hecho, ese mensaje lo ha reiterado tras el Conversatorio de Ideas y Propuestas de EL DEBATE y el organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Dicen que con eso puede seguir subiendo y con la estructura y recursos que soporta ese proyecto, pues algunos le ven posibilidades el 6 de junio.

Sostenido. Contra lo que muchos creían, el candidato emecista Miguel Ángel Camacho se sigue sosteniendo en la pelea pegado a Vargas Landeros y Osuna Moreno, los otros dos “gallones” de la política ahomense. Pese a que Camacho perdió un punto, es sorpresivo que primero haya salido empatado con Vargas Landeros en segundo lugar y ahora en el tercer lugar con Osuna Moreno, pero pegaditos del candidato morenista-pasista. Algunos interpretan que el punto que perdió se fue con Mingo Vázquez, que subió tres puntos, o Osuna Moreno que aumentó cuatro. Tras el debate del IEES, se dice que Camacho se va a desfondar por la echada para atrás que se dio con Vargas Landeros. Los detalles son los que cuentan.

Sin agua. Si ayer salía un chorrito de agua de las llaves en las casas de la ciudad, ahora no va a salir nada. La baja presión de ayer la Japama informó que se debió a la alta demanda y la suspensión total de hoy es por los trabajos que se van a realizar en el sistema. No son pocos ahomenses que dicen que en el fondo lo que se pretende con estos trabajos es justificar gastos o tapar otros porque da la casualidad que lo hacen cuando ya se van. Otros dicen que no le paga a Conagua y esta le está racionando el líquido. Mira nomás.