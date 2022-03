Renuncia de Fabián Cázarez a la tesorería de El Fuerte afecta credibilidad de Gildardo Leyva

audima

El perfil. Tras la llegada del exregidor panista Víctor Damm a la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio de Los Mochis, en sustitución de Marco Vinicio Ibarra Ibarra, se abrió la interrogante de cuál va a ser su comportamiento frente al gobierno morenista del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Ibarra Ibarra mantuvo una relación que muchos calificaron de “responsable”. Avaló lo que le parecía buenas decisiones, pero cuestionó lo que no con un estilo conciliador, sin que se viera “golpeador”. Algunos consideran que con Damm ese estilo va a cambiar. Lo dicen porque lo ubican con un “perfil político”. En ese sentido, algunos creen que puede estar con la tentación de usar la plataforma del liderazgo de uno de los sectores de la sociedad para “atacar en forma sistemática” al gobierno morenista. Cuando menos esa es la percepción, pero en los hechos se va a saber. Por lo pronto, los comerciantes lo eligieron para que los representara.

Como anillo al dedo. No pudo quedar en mejores manos la tarea de reforzar la identidad partidista a los priistas de Ahome, lo que mucha falta les hace. Se trata de la expresidenta del PRI en Ahome Nora Arellano, que con el aval del presidente del instituto político, César Emiliano Gerardo, va a impartir el taller de Capacitación y Fortalecimiento de la Identidad Partidista. Esta actividad empezará el sábado próximo en las instalaciones del partido. Dentro y fuera del partido ven oportuno ese tipo de eventos porque hay muchos priistas que en cuanto escuchan “el canto de las sirenas” se van a otras opciones partidistas o que son muy dados a chantajear con que si no les dan alguna posición partidista o candidatura, amagan con irse a otro partido. Están por conveniencia y no por su identidad partidista. Y que se sepa Nora Arellano nunca ha flaqueado en su militancia priista, por lo que es la más indicada para esa labor.

Asesores. Ahora resulta que los regidores de Ahome tienen jefe de asesores. Se trata de Alfonso Páez, quien inició a caminar en el presupuesto público en la era priista y sigue en la morenista. O sea, a los ahomenses no solo le cuestan un dineral los regidores, que algunos hasta “comen lumbre”, sino sus asesores. Y eso que gritan a los “cuatro vientos” que cuidan mucho el dinero público y están con la austeridad.

Desparpajo. Con una postura desafortunada por su incongruencia reapareció el excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho. Y es que no tiene ni pies ni cabeza su posición en torno a la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Camacho está como algunos de que no va a ir a las urnas porque López Obrador fue electo para seis años. Es decir, no va con el ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, considera que para el gobernador sí se debe de aplicar a la mitad de su mandato y para los alcaldes ¡cada año! porque desde un principio el pueblo sabe si van a servir o no. Algunos no le encuentran sentido porque si dice que el presidente fue electo para seis años, el gobernador igual y los alcaldes para tres. ¿Entonces?

Tiró la toalla. Fabián Cázarez González renunció como tesorero de El Fuerte, lo que representa un duro golpe para la credibilidad del alcalde Gildardo Leyva. Y es que se habla que optó mejor por “tirar la toalla” que ceder a las presiones de Leyva para manejar a su antojo el erario. Dicen que ya no aguantó las presiones del alcalde; del secretario Édgar Espinoza y de la directora de Planeación, Viridiana Gastélum, que pretendieron “meterle goles” a través de Christian Verdugo, a quien colocaron en Tesorería como un poder paralelo al que hasta ayer fue su titular. De por sí el gobierno leyvista no anda bien en imagen, menos con la salida de Cázarez, a quien muchos fortenses consideraban “lo mejorcito” de la administración.