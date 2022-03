audima

Con otra camiseta. El primer acto que tuvo Martín Vega Álvarez como diputado local morenista tras renunciar al Partido Sinaloense es con el alcalde Gerardo Vargas Landeros. Junto con él, como presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, estuvieron los diputados César Ismael Guerrero, Cecilia Covarrubias, entre otros, que están también en la Comisión de Desarrollo Económico. Además, líderes indígenas del municipio. Según el objetivo es para coordinarse con el fin de elevar el nivel de vida de las comunidades indígenas. Algunos aseguran que todo es cuestión de que los diputados locales le pongan recursos cuando definan el presupuesto en el Congreso del Estado, punto en el que Vega Álvarez no queda muy bien parado en el de este año. Ya se verá para el siguiente ahora que está en Morena.

A revisión. De una forma u otra, la renuncia de Gladys Santana como jefe de Atención Ciudadana en Ahome encendió los focos rojos en la Dirección de Participación Ciudadana. Más allá de lo que algunos dicen de que Santana “no cabe en ningún lado” por el antecedente que renunció como directora del DIF en la administración pasada, que ahora revela que lo hizo por no estar de acuerdo con las ideas y conductas del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman, el alcalde Gerardo Vargas Landeros debe de poner atención en esa dependencia. Es decir, no echar en saco roto el motivo de la renuncia: no pudo aguantar la conducta de su jefe Rodrigo Sánchez. Ni porque los dos son del Valle del Carrizo. Parece que a Sánchez no se le da la humildad y la tolerancia. Esto es muy malo para una administración.

La declaración. Al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Alberto Meza, se le hizo excesiva la decisión de correr a sus representados en dado caso de que no presenten su declaración patrimonial, como lo dejó establecido el titular del Órgano Interno de Control, Fausto Rubén Ibarra Celis. Lo que alguien le debe de decir al líder sindical que eso no es por ocurrencia, sino que está establecido en la ley. Pero para no andar en vueltas que los trabajadores cumplan con la declaración y se acaba el lío.

Uno menos. No aguantó mucho Álvaro García, “El Menudo”, en el gabinete del alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, que lo cesó. Ya quedaron atrás las fotos en el que Leyva presumía el nombramiento que le otorgó como director del Instituto Municipal del Deporte. Se habla que el alcalde mandó a dos de sus regidoras leales a notificarle a “El Menudo” que estaba fuera de la administración. Vaya forma de hacerlo. Esto es luego de la derrota que la 4T tuvo en el plebiscito para la designación de síndicos. No fue el único. La que también se va es Zachenka Urías como directora de Turismo. Ella renunció por problemas de salud. Con estas salidas algunos funcionarios pusieron “sus barbas a remojar”.

Responsabilidad. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el secretario de la comuna fortense, Édgar Adair Espinoza, en los resultados adversos para la 4T en el plebiscito para síndicos? Dicen algunos que mucha tomando en cuenta que es el operador del alcalde, pero como es foráneo no conoce el terreno y parece que está en plan de conquista. Además, está más ocupado en querer meter a la cárcel a una niña de la escuela en el que está su hija con la que tuvo una disputa. El llegar a la escuela con patrulla y los jefes policiacos causó indignación. Y todavía andan buscando las causas de la derrota en la elección de síndicos. Sin embargo, todavía hay Édgar Adair para rato en la colonial ciudad.