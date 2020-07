HISTORIA EN EL DEBATE

30 de julio de 1970

Maniobras para afectar parvifundios. Todas las maniobras que funcionarios del Departamento de Asuntos Agrarios han ejecutado para afectar terrenos de pequeños propietarios, utilizando incluso documentos apócrifos sobre la existencia de nuevos centros de población, están a punto de aflorar, según investigación realizada por los mismo afectados con dotaciones agrarias en Guayparime y Corerepe. Funcionarios del DAAC iniciaron procedimientos agrarios de manera ilegal en contra de pequeños propietarios, entre ellos el ingeniero Rodolfo Peña Fárber.

Termina convenio aéreo con Cuba. El gobierno de México notificó al gobierno cubano su determinación de poner fin al convenio sobre transporte aéreo vigente desde noviembre de 1954 y que terminará el 11 de agosto de 1971, entre ambos países. La petición de poner fin al acuerdo, no implica presión alguna por parte de nuestro gobierno, que ha exigido a las autoridades cubanas extraditar a los secuestradores de varios aviones mexicanos. Hasta el momento, esta gestión no ha tenido éxito.

Renunció el hombre que dirigió el primer descenso en la Luna. San Clemente. El doctor Thomas Pain presentó su dimisión como jefe de la Dirección Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El presidente Richard Nixon aceptó su renuncia con profundo pesar. Paine declaró que recientes reducciones presupuestarias en la administración espacial, y la subordinación del programa cósmico a otros objetivos nacionales, "no tiene nada que ver con su renuncia".

La Casa Blanca publicó la carta de dimisión del Paine en la que expresa al presidente Nixon su agradecimiento por "haberme brindado esta oportunidad única de servir a mi país durante el primer paso dado por la humanidad hacia otros mundos". Declaró que regresará al a compañía General Electric, que abandonara en 1968 para formar parte de la NASA.

Vacaciones del doctor Vidales e hijos. Un recorrido que lo llevará a visitar los principales sitios de atractivo turístico de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, acaba de iniciar con la grata compañía de sus pequeños herederos Tony, Hernando y Alonso, el estimado galeno Antonio Vidales, quien de esta forma aprovecha el asueto que le fue concedido en el IMSS, donde presta sus servicios. Su esposa, señora Chayito Mén-dez de Vidales, se reunirá con ellos el mes próximo en la capital de la República.

30 de julio de 1995

Peligrosos los penales. En busca de lograr mayor tranquilidad en el Instituto de Rehabilitación Social de Sinaloa, las autoridades penitenciarias trasladaron a reos altamente conflictivos a los penales de Los Mochis y Mazatlán, lo cual puede ocasionar mayores problemas que los que se solucionan. Desde hace meses, en el IRSS de Culiacán, se han suscitado amotinamientos, enfrentamientos a balazos y con arma blanca e intentos de fuga debido a lo cual hay un ambiente tenso y de alta peligrosidad. El riesgo latente se traslada ahora a los centros antes mencionados.

Piden desaparecer salario mínimo. México, D.F. En México el salario mínimo debe desaparecer, ya que no sólo es una vergüenza, sino una mentira, afirmó el presidente del colegio de profesores del derecho de trabajo, Baltazar Cavazos. Expresó que “nadie puede vivir con 18 pesos diarios, por ello, tienen que robar para subsistir. Que no nos engañen. Es momento de analizar con verdades la realidad que atraviesa el país para salir adelante y poder tener en las manos nuestro destino y no a las expectativas de otros”.

Irma Serrano, foco de atención. Sao Paulo. La senadora mexicana fue el centro de atención de la prensa brasileña durante el Congreso Parlamentario que se realiza aquí. Los colores de su ropa con bordados, aretes enormes, el turbante y el cargado maquillaje, transformaron a la exactriz en un atractivo de la reunión que se realiza en la sede del parlamento. “La legisladora entró a la política para combatir el machismo, principalmente de los indios mexicanos”, publicó el diario Folha.