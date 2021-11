Buenos días. Buen inicio de semana.

Repartir felicidad no consiste en hacer regalos caros sino en acercar a la gente a sus verdaderos deseos.

Cuando a un niño le gusta el futbol, quiere ser futbolista, no sólo parecer. Presta atención a esta sutil diferencia. No te conformes con regalarle unas botas o una camiseta. Dedícale tu tiempo y enséñale a jugar. No son los complementos los que le acercarán a su sueño, sino el talento, la técnica y la confianza de las personas a las que más quiere. Todo esto no se puede desarrollar sin tu ayuda. Los gestos que más valoramos en los demás son los que nos impulsan, los que nos acercan a cumplir nuestros sueños.

Quinta coordenada: Si quieres hacer feliz a alguien, no le añadas bienes, réstale deseos. Buen día.