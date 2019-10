Reparto privilegiado. Con todo y los reclamos que continuamente realizan las organizaciones de desplazados del sur de Sinaloa, estos han sido privilegiados en el reparto de los 30 millones de pesos que el Congreso del Estado dispuso para la atención de sus problemas. Al menos eso revela un informe que al respecto ha hecho público la Sedesol. De acuerdo con esta, los desplazados habrían obtenido recursos por casi 20 millones de pesos. De ellos, 9.4 millones de pesos se habrían invertido en la compra de un terreno, y más de 10 millones de pesos se entregaron a representantes del MASS para la ejecución de proyectos productivos. Ayer, EL DEBATE habló con Miguel Ángel Ramírez, uno de los líderes, y sostuvo que aún esperan los apoyos de vivienda.

Alcaldes. Los tres alcaldes que representan a la Cuarta Transformación en los municipios más importantes de Sinaloa (Guillermo Chapman, de Ahome; Jesús Estrada, de Culiacán; y Guillermo Benítez, de Mazatlán) se la han vivido en el ojo del huracán por diferentes problemas que ellos mismos han provocado; pero el presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Audómar Ahumada Quintero, piensa que están a tiempo de corregir el rumbo, y espera que las comparecencias en el Congreso del Estado y el juicio político contra Chapman les sirva para reorientar su conducta, para que den mejores respuestas a la ciudadanía.

Protesta. Por segundo día consecutivo, el Palacio de Gobierno fue escenario de manifestaciones, y ayer fue el turno de un grupo de jubilados y pensionados del Centro de Ciencias de Sinaloa por el retraso a sus pagos, así como en su solicitud de jubilación, que todavía no ha sido autorizada. Los afectados denunciaron que es la segunda ocasión que sucede este atraso en lo que va del año, por lo que buscan una solución definitiva; y solicitaron ser atendidos por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, o por el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, porque esta situación los tiene en incertidumbre, ya que no saben si recibirán su pensión o no, y eso afecta su patrimonio familiar.

Investigación. La Secretaría de Educación Pública y Cultura mantiene abierta una investigación por la denuncia que presentó una madre de familia, quien acusó que sus tres hijos perdieron el pasado ciclo escolar porque el director de la primaria Niños Héroes, de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, no les quiso entregar las boletas porque no pagó las cuotas “voluntarias”, y tampoco pudo inscribirlos en otra escuela. De acuerdo con el subsecretario de Educación Básica, César Quevedo, van a platicar con todas las partes involucradas, incluso podrían poner frente a frente al director y a la madre de familia para conocer quién tuvo la razón. Lo grave es que tres niños no pudieron estudiar, sea cual haya sido la razón, pero es algo que no debe ocurrir, y que las autoridades educativos deben detectar y atender para que todos los niños y los adolescentes puedan estudiar.

En camino. En busca de mayor presupuesto para el campo, un grupo de productores agrícolas salió en dos camiones rumbo a la Ciudad de México para sumarse a una manifestación nacional en la Cámara de Diputados con el objetivo de presionar a los legisladores federales para que reasignen recursos para el sector agrícola, pues, de aprobarse la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, enviada por el Gobierno federal, el campo sería duramente afectado. Los agricultores tienen planeado tomar la Cámara de Diputados este fin de semana y dialogar con los diputados, que están por iniciar el análisis y la discusión de la Ley de Ingresos, y tienen exactamente un mes para aprobar el Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. El resto de los productores, que forman parte de otras organizaciones, tanto sociales como privadas, van a tomar la ruta del diálogo con Ordaz Coppel a la cabeza, como se los pidió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien anteriormente dijo a las universidades que no caerá en chantajes ni medidas de presión para asignarles más recursos. Hay que esperar si los agricultores tienen una mejor suerte con sus protestas.