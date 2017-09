Repercusiones. El daño que presentó la supercarretera Mazatlán-Durango puso a ‘temblar’ al sector turístico, pues la próxima semana se realizarán las fiestas patrias y de seguir en esas condiciones, no se cumplirán las expectativas que el gremio se había trazado. Gran parte de los turistas que arriban al puerto lo hacen por carretera y provienen de los estados de Durango, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Nuevo León. Representan el 45 por ciento de los visitantes. Ayer, se dijo que las reparaciones durarían cuatro días; sin embargo, hay versiones que señalan, durará más. El líder de la Fecanaco Guillermo Romero confió en que se solucione el problema para que no tengan afectaciones.

Sin previo aviso. Tras la apertura del paseo Olas Altas a la circulación, no se instalaron elementos de Tránsito que orientaran a los automovilistas que circulaban indecisos e inseguros por el riesgo de alguna multa o accidente. No se avisó a la ciudadanía y tampoco colocaron señalamientos. El flujo vehicular fue lento en un principio, pero posteriormente se saturaron los pocos espacios de estacionamientos que quedaron tras las obras de embellecimiento que aún no terminan en ese punto.

Sobre aviso no hay engaño. El apoyo que por ley tendrá que otorgar el gobierno municipal a los cuerpos de bomberos en Mazatlán a partir del próximo año, tendrá sus condiciones. El alcalde Fernando Pucheta Sánchez, dijo que si esto se lleva a cabo, les van a pedir cuentas de todos los gastos que hagan con el dinero que se les otorgue, o sea que se va a convertir en un ente fiscalizador. Aún no entrega los recursos y Pucheta ya está advirtiendo a los bomberos. ¿Qué pueden esperar cuando el munícipe sepa que todo el interés por parte de los bomberos es convertirse en empleados de gobierno y así contar con prestaciones de ley? En cada proceso electoral, esta ha sido la petición de la corporación y nadie se las ha cumplido, por lo que será por este medio como busquen llegar a la municipalización.

Primero lo primero. La acción que está llevando a cabo el alcalde de San Ignacio, Luis Fernando Sandoval Morales, con la entrega de apoyos a desplazados es vista con muy buenos ojos, pues ni siquiera existía un censo. El problema es que con el programa de Pisos Firmes y Recámaras Adicionales anunciado para los desplazados, serán muy pocos los que aprovechen, pues no cuentan con un terreno, por lo que primero el gobierno debería de asegurarles un pedazo de tierra para posteriormente otorgarles apoyo para vivienda.

Les escatiman recursos. El programa de Escuela de Tiempo Completo ya no autorizó la incorporación de más planteles y se corre el riesgo de que desaparezcan pese a que tiene bondades, reconocen directores. Ante la falta de recursos, los maestros y directores terminan poniendo de su bolsa para que los niños sigan comiendo. La autoridad educativa les envía hasta oficio a los maestros para que no le nieguen la comida a los niños. La aportación gubernamental es de 4 pesos por mes para cada alumno, con esta cantidad no alcanza ni para las tortillas y además el recurso se los depositan en una tarjeta para que lo compren en un centro comercial. Le exigen a la Sepyc que en lugar de presumir el programa, les asignen más recursos.