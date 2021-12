Reprime las fiestas en los barrios, pero se organiza su propia megafiesta

audima

Irresponsable y represor. Por un lado, ordena prohibir las posadas callejeras. Las fiestas para celebrar el fin de año en los barrios de Mazatlán. Dizque para evitar que se disparen los contagios de Covid-19. Y también para cerrarle la puerta a la nueva variante Ómicron. Pero por el otro se manda organizar una megafiesta ni más ni menos que en Olas Altas. ¿De qué se trata? El alcalde Luis Guillermo Benítez defendió su fiestón. “Nosotros tenemos los medios para establecer las medidas de salud…En las fiestas en las calles no”. Tampoco menciona que el ágape que le está organizando Cultura tendrá un costo para las familias que asistan. Por mesa se cobrarán 600 pesos y se planea instalar 400 mesas con ocho sillas cada una. Existen aún riesgos de que los contagios se disparen. Hay quienes adelantan una cuarta ola. Y el más preocupado es el personal médico que sabe verdaderamente los riesgos que implican una nueva ola de contagios. Pero la irresponsabilidad tiene nombre y apellido. A Luis Guillermo Benítez le gusta, que digo le gusta, ¡le encanta!, la farándula. Y para él, la fiesta para cerrar este año ya arrancó. No le importa cuánto habrá de gastarse. El caso es organizarse su fiesta, aun a sabiendas de los riesgos que eso implica para la salud de los asistentes. A las fiestas en calles de los barrios de Mazatlán además de prohibirse, existe la amenaza de que enviarán a policías acompañados de inspectores para suspenderlas en el acto. Y lógicamente, a quienes se resistan se les aplicarán detenciones y multas. Hay ya barrios que han desafiado a la autoridad. Ahhh, pero les dejaron una posibilidad de disfrutar su fiesta. Siempre y cuando paguen algún centro de baile. Eso le significa ingresos al municipio que más que preocupado por la salud de los ciudadanos, se ve una política recaudatoria.

Que aparezca la cordura. Los ánimos entre diputados locales y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, están caldeados. Y urge que alguien cuerdo ponga un tono de tranquilidad en el caso. Ya el líder del Congreso del Estado, Feliciano Castro, salió al paso de la pretensión de algunos diputados de llevar a juicio político a Estrada Ferreiro. Nada más descabellado. Feliciano ya precisó que no hay nada de juicio político. Pero ante la posibilidad de que el conflicto entre Estrada Ferreiro y diputados escale, se tiene que actuar de inmediato y aclarar el panorama. Feliciano Castro sabe que con Estrada Ferreiro es muy difícil tratar. Pero nadie come lumbre. Sería un grave error dejar correr el conflicto, tal y como sucedió en Mazatlán, que vivió 25 días en la ingobernabilidad en el pleito entre regidores y el alcalde Luis Guillermo Benítez. Pero que alguien le diga al gobernador Rubén Rocha Moya que no mande a su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, pues está probado que no funciona.

¿Entonces, qué? La Fiscalía General de Sinaloa aseguró que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán no tienen ninguna orden de aprehensión en el estado. No hay delitos que se les imputen. Entonces así, pues no se les puede detener. La fiscal en Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, confirmó que ninguno de los hijos de “El Chapo” cuenta con antecedentes penales aquí en el estado. Mientras esto sucede, el presidente López Obrador aseguró que desde hace tiempo la detención de los hijos del capo es “una prioridad de su gobierno”. ¿Entonces? Pareciera que se exhiben como “El tío Lolo”. Pero se podrá enredar a muchos en México, pero al gobierno de Estados Unidos se ve difícil. Ellos ya ofrecen 5 millones de dólares de recompensa por cada uno de los cuatro hijos del capo.