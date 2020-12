Reprobado el alcalde de Ahome, Billy Chapman

Reprobado. No sólo la ciudadanía ahomense reprueba al alcalde de Ahome, Billy Chapman, en las encuestas, sino también los líderes de opinión se sintieron con libertad de opinar sobre lo que consideran una administración fallida y al peor alcalde que ha tenido el municipio. Ariel Aguilar, presidente del PAN, dijo que Chapman está haciendo historia como el alcalde más corrupto, más rapaz y más incapaz que habido en todo el municipio. Mientras tanto, Dulce Ruiz, del PRI, dejó claro que si de calificar se trata, el alcalde de Ahome quedaría reprobado y sin derecho a examen extraordinario ni a recursar. Mientras tanto, el morenista Lucio Tarín señaló que en la encuesta publicada ayer en este matutino, la ciudadanía solo expresa la opinión en base a su experiencia con la administración municipal. En resumen, Chapman se encuentra entre los alcaldes peor calificados de Sinaloa.



Se suman en contra. En el mismo sentido, el presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, quien además ha expresado su interés por contender por la candidatura de Ahome, expresó que el sector empresarial no está conforme con la forma de actuar del presidente municipal Billy Chapman. Fue más allá al mencionar que en muchos aspectos, Billy Chapman no está haciendo su trabajo y mejor debería dejar el lugar a quien realmente quiera lograr el Ahome que nos merecemos. El empresario simplemente coincidió con los resultados de la encuesta realizada por esta casa editora. ¡Ahí nomás!



Se descarta. La presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, estuvo de gira ayer por Los Mochis, donde fue abordada sobre que pudiera aparecer su nombre en las boletas electorales del 2021. La esposa del gobernador Quirino Ordaz dejó en claro que la intención que tienen, tanto ella como su esposo, es terminar la administración hasta el final y con toda la pila posible. En pocas palabras, descartó toda posibilidad de lanzarse como candidata, como tanto lo han mencionado los analistas políticos en los cafés.



Presentación. El que viene a Los Mochis para presentarte con la gente de esta zona del estado es Ricardo Arnulfo Mendoza, quien recientemente se registró para participar en la encuesta que designará al candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena. Su intención es presentarse, pues sabe que acá en la región norte nadie lo conoce, aunque sea de los morenistas más auténticos, según los partidarios a la 4T. La cita es a las 9:30 de la mañana ante los medios de comunicación en la ya tradicional rueda de prensa que organiza la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa.



Hay tiro. Carlos Sarmiento Carabeo y Antonio Cota González son los protagonistas de lo que se augura como un gran combate político en el municipio de El Fuerte. Mientras Carabeo representa a Movimiento Ciudadano en el cabildo fortense y durante la actual administración se puso la camiseta de ese partido, el posible candidato de este partido a la gubernatura, Sergio Torres, le dio el apoyo y casi la candidatura a la alcaldía al exalcalde priista Antonio Cota. Los cercanos a estos dos personajes aseguran que el regidor se enojó tanto por esta acción que dejó claro que no se quedará de brazos cruzados y pudiera estar cocinando algo para ser tomado en cuenta. ¿Será?



Cobran factura. Al parecer hoy estará en El Fuerte Rosa Elena Millán para darle posesión en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a Juan Martín Apodaca, en sustitución de Sandra Lizbeth González, quien, según algunos fortenses, estaba en ese cargo gracias al exalcalde Antonio Cota, quien recientemente fue destapado por Sergio Torres como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de vecino municipio.