Reprobados, asesores de Peña Nieto

Desde hace unos días, el presidente Enrique Peña Nieto empezó a despedirse de las redes sociales con la foto oficial de su mandato y el comentario: “Ha sido el más alto honor de mi vida, servir a los mexicanos con pasión, entusiasmo, alegría, patriotismo y entrega. Ha sido el más alto honor de mi vida, servir a México, como presidente de la República”.

El mensaje tiene más de 70 mil reacciones y 4 mil 800 comentarios en su mayoría negativos y muy críticos. Un considerable número de mensajes son muy sarcásticos y burlones. Así se despide de las redes el presidente, en donde tuvo su mayor frente de golpeteo y nunca logró recomponer la imagen.

Un verdadero fracaso es la única calificación de la estrategia digital de Enrique Peña Nieto, también su área de Comunicación Social estuvo reprobada durante todo el sexenio. Sus asesores le fallaron, de eso no hay ninguna duda.

PAN. En donde parece que todo está planchado es la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional, la nota fue que Héctor Larios se sumó a la fórmula de Marko Cortés, llegarían más fortalecidos.

Además cuentan con el respaldo de los gobernadores panistas de Nayarit, Durango, Aguascalientes y Puebla. Aunque en anteriores ocasiones otros mandatarios estatales que le han mostrado su apoyo a Cortés son los de Baja California, Guanajuato y Veracruz.

Tremendo respaldo tiene Marko Cortés, veremos cómo continúa la pugna por la dirigencia nacional del PAN.

Equipo. Del gabinete estatal, el secretario con más bajo perfil y menos presencia es Javier Lizárraga, titular de Economía, simplemente no figura, no sale y no informa, nadie duda que asista a su oficina a trabajar, pero no tiene impacto, es gris.

El recién llegado subsecretario Héctor Orrantia ya se ha hecho notar y ha asistido a congresos internacionales para promocionar Sinaloa, definitivamente hace más el que quiere que el que puede. Si no que le pregunten al movido delegado de Economía, Rafael Rodríguez Castaños, que se encuentra con un grupo de sinaloenses en el importante evento de Emprendedores. En síntesis se podría afirmar que Javier Lizárraga se encuentra en recesión laboral.

Mientras que los secretarios más activos han sido Jesús Valdés, Álvaro Ruelas, Osbaldo López, Sergio Torres, Marco García y últimamente Enrique Villa. Cabe precisar que de los que tienen mayor trabajo y operación política es Gonzalo Gómez Flores por algo se ha ganado ser el secretario de mayor confianza de Quirino Ordaz.

El gobernador le ha dado un giro a su gabinete, lo ha reforzado en el tema político y le ha dado sentido social, seguramente seguirá con los ajustes, sobre todo, con los que no le pueden seguir el paso.

Educación. Quien se activó y mantiene una fuerte agenda es el titular de Sepyc, José Enrique Villa Rivera, al parecer sintió cerca la guillotina. El día de ayer llamaba a la sociedad a apoyar al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

Cabe destacar que hubo turbulencias fuertes en Sepyc porque se realizaron cambios sin consultar al secretario Villa Rivera lo que causó molestia en el funcionario, pero captó el mensaje del tercer piso.

Destacado. Como lo hemos venido comentado el secretario de Pesca, Sergio Torres, no ha bajado el ritmo de trabajo recorriendo los campos pesqueros del estado. Durante gira en El Castillo, Navolato, acompañado de Francisco Frías Castro, director general del Icatsin, entregaron 45 reconocimientos de la capacitación en “Reparación de Motores Marinos”. La principal fortaleza de Sergio Torres es la cercanía que ha tenido con los pescadores. Muy atentos porque está haciendo política en un sector con mucho sentido social.

Memoria Política. “Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos”, Curcio.