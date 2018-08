Repuve y la millonaria negligencia de Segob

¿Se acuerda usted del triste célebre Repuve (Registro Público de Vehículos)? Resulta que la Secretaría de Gobernación pretende heredarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una millonaria deuda.



Dicha deuda viene del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que promovió entre 2009 y 2018 diversos juicios administrativos y constitucionales para obtener el registro de la marca Repuve, y nomás no ganó ninguno, por lo que ahora la empresa dueña de los derechos de marca busca un resarcimiento del daño por casi mil millones de pesos.



El representante legal de la titular de la marca es Hugo Alday Nieto. Su cliente posee los derechos desde agosto de 2007. El SESNSP promovió en 2009 la nulidad de los derechos ante el IMPI, de Miguel Ángel Margáin, que no le dio la razón.



Así que posteriormente se llevó el caso bajo el expediente 1048/12-EPI-01-2 ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dio la razón al IMPI.



Ante ello, el organismo no se detuvo en su afán de quedarse con la marca y acudió al Poder Judicial de la Federación mediante el Juicio de Amparo Directo 713/2014, el cual fue resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito a favor de la firma propietaria, causando ejecutoria.

Finalmente, en 2015, el SESNS acudió nuevamente a la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del IMPI para iniciar un procedimiento contencioso de nulidad de marca, mismo que también se desechó en una resolución dictada el 10 de noviembre del año pasado.

Lo que más llama la atención en este caso es que a sabiendas de que no podía usar la marca, el SESNSP invirtió en el uso del Repuve en convenios con estados y terceros dos mil 68 millones pesos.



Ahora la empresa titular de la marca demanda el equivalente a 40% de esa inversión como resarcimiento del daño ocasionado, es decir, alrededor de mil millones de pesos que parece ser es una deuda que heredará la siguiente administración federal.



BANCO POPULAR

En efecto, los bufetes de Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont son los encargados de defender no solo a Antonio del Valle Ruiz y a Jaime Ruiz Sacristán, dueños del Banco Bx+, sino al cerrado grupo de empresarios mexicanos que se aventuraron hace unos tres años en querer comprar el Banco Popular de España, y salieron trasquilados con una pérdida de aproximadamente 450 millones de euros. Apunte ahí a María Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, Valentín Diez Morodo, Eduardo Tricio, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Alonso de Garay, Jorge Rojas, Juan Gallardo Thurlow, Juan Arturo Torres Landa y Javier Rodríguez Borgio. Los demandantes son inversionistas aglutinados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, quienes los acusan de haber accedido a información privilegiada desde su ventajosa posición de miembro del consejo, filtrarla a los medios para socavar el valor de las acciones y comprar con descuento títulos de esa institución española. Las huestes de Fernández de Cevallos y Gómez Mont ya acudieron a la PGR a presentarse como litigantes y conocer el contenido de la denuncia. Se acercaron al subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Alonso Israel Lira, quien a su vez dio vista ya a Arturo Reyes, director de Procesos Penales y Amparo de la Subprucuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).



FUE WINDSHIRE

El lunes en la madrugada el comité que investiga el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico, el 31 de julio pasado en Durango, realizó la simulación del evento. Asistieron representantes de Embraer, que preside Paulo César de Souza; de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa; del Colegio de Pilotos Aviadores de México, que lidera Heriberto Salazar; de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que lleva Martín Rafael Díaz; de la Federal Aviation Administration, que encabeza Dan Elwell, y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que comanda Luis Gerardo Fonseca. Cuatro diferentes capitanes que tripulan el mismo Embraer siniestrado recrearon, con la misma información disponible de las condiciones de ese día, el despegue y todos se vinieron abajo. Es decir: ninguno pudo levantar el vuelo por la microrráfaga de viento que se presentó en ese momento. El informe preliminar que se va dar a conocer en las siguientes horas atribuirá el accidente a lo que se conoce como “windshare”. Pero ojo: es apenas el inicio de la investigación. Hay otros elementos que están en la mesa y que llevará semanas dilucidar.



GRUPO SALINAS

Grupo Salinas fue reconocido entre los cien corporativos con mejor reputación en nuestro país. Merco-Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, auditado por la red global de servicios profesionales KPMG, anunció los resultados de su estudio 2018 de evaluación de empresas y líderes con mejor reputación en México, en el que se incluye a Grupo Salinas y varias de sus compañías, así como a su presidente, Ricardo Salinas. Por quinto año consecutivo el conjunto de empresas de alto crecimiento y con tecnología de punta se ubicó como referente de prosperidad y prestigio. Grupo Salinas mejoró su posición en el ranking de Conglomerados respecto del año pasado, ubicándose en el cuarto lugar.



De igual manera, Ricardo Salinas pasó de ocupar la posición 15 en 2017 a la número 13 en 2018 en el listado de los 100 líderes con mejor reputación en el México.