Réquiem por don Adolfo Balderrama

En la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima se efectuó ayer a las 17:00 horas una misa por el eterno descanso del alma de don Adolfo Balderrama Gómez, fallecido a los 90 años de edad, el día 16 del actual…

La noticia de su deceso causó profundo pesar en todos los sectores sociales por ser generalmente un caballero muy estimado… Don Adolfo -Yofo como con afecto le llamaban- fue en vida un auténtico prototipo de laboriosidad, dedicando su fecunda existencia a los negocios, habiéndose hecho acreedor del reconocimiento por su fino trato, por su amor al trabajo y como incansable hombre de empresa…

Los funerales del inolvidable caballero fueron una imponente demostración de duelo… Las muestras de condolencias que han estado recibiendo su inconsolable esposa, doña Mammy Estrada de Balderrama, sus hijos y su hermano licenciado Roberto Balderrama y demás familiares, confirman plenamente los afectos que han sabido conquistar y ponen de relieve las simpatías de que gozan en todos los sectores sociales de esta ciudad…

Reciban sus familiares por medio de esta columna nuestro más sincero pésame por la irreparable pérdida que acaban de sufrir y que sin duda alguna sabrán sobrellevar cristianamente… Descanse en paz don Adolfo, que supo fincar en el corazón de las personas que tuvieron el privilegio de tratarlo un positivo efecto por su bondad siempre manifiesta…

Implorar ayuda…

Las tres palabras que en el silencio y en la soledad debemos dirigir al Señor… Hoy esa palabra es ayuda… Y decimos: he venido tu ayuda a implorar para el año que muy pronto va a comenzar; lo que el futuro me depara, lo desconozco, Señor; vivir en la incertidumbre, en la duda, no me gusta, me molesta, me hace sufrir.

Pero sé que Tú siempre me ayudarás… Yo te puedo dar la espalda, soy libre, pero tú nunca me la darás porque eres fiel… Yo sé que contaré con tu ayuda. Tú sabes que no siempre cooperaré… Yo sé que me tenderás la mano. Tú sabes que no siempre la tomaré, por eso, hoy te pido que me ayudes a ayudarte; que llenes mi vida de esperanza y generosidad. No abandones la obra de tus manos, Señor…

No podría retirarme sin pronunciar esa palabra que tantas veces te debería haber dicho, pero que por negligencia y orgullo he callado: Perdón… Perdón, Señor, por mi negligencia, descuidos y olvidos, por mi orgullo, por mi necedad y capricho, por mi silencio y excesiva locuacidad…

Perdón por prejuzgar a mis hermanos, por mi alta de alegría y entusiasmo, por mi falta de fe y confianza en Ti, por mi cobardía y mi temor en mi compromiso…

Perdón porque me han perdonado y no he sabido perdonar… Perdón por mi hipocresía, por esa apariencia que con tanto esmero cuido, pero que sé que no es más que engaño a mí mismo…

