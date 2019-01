Rescate de las presas

El anuncio del día de ayer, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, de impulsar la presa Santa María es una gran noticia. Esto ya se esperaba, y aunque el primer mandatario no realizó el evento en la obra - como muchos esperaban - lo más importante es que anunció la liberación de recursos para que este proyecto avance con mayor rapidez. Siempre se ha dicho que por el clima menos extremo del sur del estado - lejos del calor del centro y norte de la entidad - existen condiciones para que la producción de la región sea mejor. Esto sin duda va a tomar tiempo, pero se empieza a caminar en un sentido correcto. México necesita ser cada vez más autosuficiente, no sólo en temas como los combustibles, también en alimentos. El anuncio de la Santa María fue acompañado por el de la Picachos, obra que almacena agua, pero que no tiene un sistema adecuado para distribuirla. Ambas presas, con sus distritos de riego en operación, pueden beneficiar a más de 40 mil hectáreas, pero también pueden abastecer de agua a otros sectores, como la ganadería, además de todo lo relacionado con el comercio y el consumo humano. Incluso se pueden atraer más inversiones. Todo esto se va a ver, dependiendo de la rapidez con que se terminen las obras y la capacidad para aprovecharlas.