Reseña de ‘La tregua’

audima

Hoy les quiero recomendar un libro, el cual disfruto mucho. Como pudieron notar en el título, es La tregua, una novela contemporánea del autor Mario Benedetti, escrita en primera persona, es narrada por Martín Santomé, el protagonista.

El título va de acuerdo al motivo de la historia. Aunque al principio no se entienda muy bien el porqué del mismo. “Tregua es un concepto que hace referencia al cese de hostilidades por un tiempo determinado entre dos o más adversarios. La tregua no supone el final de la guerra o del conflicto, sino una suspensión momentánea”.

La tregua es el diario personal de Martín Santomé, viudo de casi 50 años, próximo a la jubilación, cuya existencia se basa en oficina, casa, café y una complicada vida familiar. De principio puede parecerles aburrido, pero esa es la magia de Benedetti: convertir lo sencillo, en profundo.

Un día llegan tres nuevos empleados de quien estará a cargo el señor Santomé. Entre los tres aparecerá Laura Avellaneda, una chica de una belleza usual. Poco a poco, Santomé se verá atraído por esta mujer, quien, cabe destacar, es casi 25 años menor que él. Lo genial es ver cómo nosotros, o sea, el mismo lector, se va enamorando de Avellaneda también, de su personalidad apacible, de su juventud y de sus deseos.

Esta inesperada chica le dará luz al protagonista, y él se abrirá como una tregua en su lucha por la soledad y el paso de los días.

“Ella me daba la mano y no hacía falta más. Me alcanzaba para sentir que era bien acogido. Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor.”- La tregua, Mario Benedetti.