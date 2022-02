Reseña de “Los amores imparables”

audima

«En Los amores imparables cada beso es nuevo, de una raza diferente; cada polvo es el primero; cada lágrima, una nueva forma de mirar la lluvia; cada herida, para siempre. El amor imparable nace y se independiza de la razón. Es la elevación del verbo sentir a la categoría de arte supremo.



Es un amor imposible de domesticar, que está varios palmos por encima del asombro, que no tiene medida. Creo que ya sabes de qué amores hablo, de esos amores bárbaros que te hacen soñar y no te dejan dormir, de esos amores que te llevan a todas partes, pero jamás te llevan a ningún lugar.» Marwan



Este libro lo componen amores tormentosos, pasionales y en carne viva. Poemas emocionantes que buscan lectores cómplices, lectores dispuestos a dejarse tocar el corazón y ponerse a volar junto a su autor en un viaje por los sentimientos.



Llevaba un tiempo queriendo leer algo de Marwan, por comentarios que leía en redes sociales con respecto a sus poemas y a sus canciones, y me alegro de haberlo hecho, ya que fue una lectura que disfruté bastante.



El poemario se divide en ocho partes, en las que los poemas que hay en ellas están ligados a ese tema. Pero, además, antes de empezar esa sección del libro, hay varios poemas de autores conocidos tanto de poesía como de literatura, que tratan sobre el tema que se expondrá dentro de ese capítulo.



Cada página de Los amores imparables constituye la búsqueda de conectar con la nostalgia de pasados que aún nos hieren; con suspiros que quedaron atorados en historias que, de haber sucedido, nos hubieran hecho muy felices; con encuentros entre miradas fugaces, sonrisas que quedaron suspendidas en una librería; o con preguntas que no hicimos mientras caminábamos por la acera, pero no sólo es el recorrido por los sentimientos y aventuras del autor, también es una forma de recordar la importancia de la empatía, de abrir los ojos al mundo que está frente a nosotros.



En mi opinión si apenas se están adentrando en el mundo de la poesía, este libro es perfecto para hacerlo, en cambio si ya llevan un largo camino en la poesía, quizá este libro no les parezca tan “maravilloso.”



“Dos bocas que se besan son dos heridas que se cierran al instante.”