Reséndiz va a Acapulco, pero sin permiso

audima

Balconeo. Muy contento se aprecia en fotografías a Alfonso Reséndiz, director de Promotur, en su viaje al Tianguis de Acapulco, ni más ni menos que en avión privado. Pero iba de ‘raite’ y sin permiso laboral, lo balconeó el gobernador. Hay presidentes municipales que le piden permiso cuando van a salir, pero algunos de sus funcionarios no, y se los encuentra en los eventos a los que asiste en otros municipios. Al parecer, Reséndiz se puso a trabajar y por la tarde mandó un boletín donde informó que había tenido reuniones con líderes de segmentos deportivos, de negocios y congresos para atraer turismo deportivo y de reuniones. Pero lo que hizo Reséndiz afectó a otros funcionarios, ya que no podrán acudir a los municipios donde tenga evento el gobernador si no son invitados por él mismo. Además, deberán solicitar permiso cuando quieran salir a otro municipio o estado.

Que triste agonía. Esta semana se sabrá el destino que tendrá la carrera policial del secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola. El secretario del Ayuntamiento, Édgar González, confirmó que el veredicto del Órgano Interno de Control está sobre el escritorio del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y será este, tras su llegada del Tianguis Turístico de Acapulco, quien informe del resultado. Al comandante Alfaro lo acusaron de presuntamente otorgar grados y ascensos a sus familiares y compañeros de trabajo más cercanos. También se le investigó por vender grados a sus subalternos, a quienes supuestamente les pidió cantidades de hasta 80 mil pesos. Fue el alcalde Benítez Torres quien señaló primero al jefe policiaco de presuntas irregularidades, luego de que este no interviniera en un desalojo de invasores. Las acusaciones siguieron en cascada, sin que fuera separado del cargo. Fuentes al interior de la corporación revelaron que ayer, a través de los radios de frecuencia de la Policía Municipal, se escucharon estrofas de canciones haciendo burla del jefe de la Policía por la situación jurídica en que se encuentra. Esta semana será crucial para Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ya que se sabrá si se va o se queda.

Se inundan de basura. Ayer culminó la tradicional fiesta de los escuinapenses. Afortunadamente no hubo incidentes qué lamentar entre los fiesteros. Tampoco se registraron ahogamientos en el mar. Sin embargo, el tratamiento de los desechos que dejaron los casi 60 mil personas que se divirtieron el pasado fin de semana dejó mucho qué desear. El gobierno de Escuinapa, que preside Blanca Estela García, fue rebosado por cantidades de basura que ayer permanecía regada en la playa, y no había una acción conjunta para evitar que llegaran al mar. En los últimos años, el Ayuntamiento ha enfrentado deficiencias en el servicio de recolección de basura en la zona urbana y rural, y ahora con la fiesta en Las Cabras, el problema se agravó.

De viaje. Mientras que en Sinaloa no se ven los beneficios del trabajo del diputado federal, Leobardo Alcántara, a este se le vio muy fresco y de guayabera, contento en el Tianguis Turístico de Acapulco. Las críticas no se hicieron esperar, sobre todo porque estaba acompañado del esposo de la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, y la pregunta sobre este último fue quién le pagaría el viaje y a qué fue, porque se supone que la alcaldesa anda de trabajo y no de turista.