Respalda AMLO al gobernador Ordaz Coppel y exige que lo respeten

Productiva y con mensaje. El presidente se comprometió a sacar adelante la presa Santa María y concluir con lo que falta para la presa Picachos. Además, en su gira por el sur de Sinaloa precisó que el proyecto turístico en Escuinapa Playa Espíritu habrá de revisarse. Si es factible, se continuará para impulsar la actividad turística de la región, pero si no es así, habrá que subastarlo. Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Antes de su primer evento en El Rosario, el mandatario estatal planteó la necesidad de la presa Santa María y la conclusión de los canales de la Picachos. Posteriormente, el presidente lo hizo público. Pero no solo quedó ahí la expresión de que el gobernador ya había planteado en corto algunos de los proyectos prioritarios que tiene el estado. Poco después de que un grupo magisterial abucheó al gobernador, López Obrador envió el mensaje: “Exijo respeto para el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que se ha portado muy responsable con nosotros”. Habrá que ver si el mensaje lo entienden quienes militan en Morena y mueven grupos de protestas para que valoren lo que el presidente les dijo anteponiendo el interés de la nación y de Sinaloa. Pero tanto López Obrador como Ordaz Coppel deben estar ciertos que esos grupos de protesta siempre se han comportado de esa manera. Y difícilmente cambiarán, así respondan a sus exigencias, siempre tendrán algo más qué reclamar.

El desayuno con AMLO. Fueron pocos los convocados. Pero resultó altamente productiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete acompañados del gobernador Quirino Ordaz Coppel aprovecharon el desayuno de ayer para conocer el panorama pesquero que tiene el país. El empresario atunero Leovi Carranza, uno de los invitados, le expuso a López Obrador los diversos escenarios que enfrenta el sector pesquero nacional. Ahí, López Obrador se mostró sorprendido de no ser México un país con mayor consumo de atún, cuando la producción, elaboración y distribución del túnido es una de las actividades más importantes de América Latina. Esta deficiencia se debió, consideró el presidente, a que los gobiernos anteriores no pusieron la atención debida para impulsar el consumo nacional.

Arranca lo que será el nuevo Acuario. De nada sirvieron los disparates del alcalde Luis Guillermo Benítez. Tampoco sus arrebatos y faltas de respeto hacia el empresario Ernesto Coppel, uno de los principales promotores de ese proyecto. El nuevo Acuario, que se asegura será uno de los más importantes del mundo, junto con el Parque Central, colocarán a Mazatlán en el mejor de los escaparates para la oferta turística. El secretario de Turismo en el país, Miguel Torruco Márquez, vendrá por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a dar el banderazo de arranque de esa nueva obra. Torruco Márquez consideró que de la mano con el gobernador Quirino Ordaz Coppel se buscará que se detonen los atractivos turísticos y buscar conjuntamente hacer crecer la demanda al destino y la afluencia turística. El alcalde debería de entender que con esas obras, que finalmente se quedan para el municipio y las acciones para atraer más turismo, benefician a Mazatlán y generan los ingresos necesarios para hacer un municipio más competitivo.