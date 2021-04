Respalda Tribunal Electoral de Sinaloa a Vargas Landeros como candidato de Morena en Ahome

Tropezón. El youtuber Paúl Velázquez Benítez parece que se va a quedar con las ganas de que le quiten la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome a Gerardo Vargas Landeros. Y es que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa consideró improcedente, por mayoría de votos, la demanda que interpuso Velázquez Benítez, por hacerlo en forma extemporánea. Por esta razón, ni siquiera llevó a los magistrados a ir al fondo del caso. En realidad, Vargas Landeros tiene resuelto el caso porque aunque le quitaran la candidatura de Morena seguiría como candidato del Partido Sinaloense. Así es que lo que haga el youtuber o sus detractores morenistas por la vía legal lo tiene sin cuidado. ¿Y el ruido que le hacen? Muchos consideran que cuando menos el de Velázquez Benítez no tiene mayor impacto porque no hay seriedad. Con solo decir que se registró en Morena para lo que cayera y en un plan tramado con la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. El plan les falló en forma rotunda. Valenzuela Benites se fue de Morena a Fuerza por México, donde le dieron “por dedazo” la candidatura a la alcaldía y Velázquez Benítez se tropieza en los tribunales.

Se les va la mano. Dicen que lo que sí es que Vargas Landeros no las tiene todas consigo. Por el ambiente que hay en Ahome es desproporcionado lo que dicen algunos de que va a arrasar. Una cosa es que tiene posibilidad de triunfo, pero se les va la mano con eso de que va a arrollar. Nadie duda de que cuenta a su favor con el efecto López Obrador, estructura de respaldo y la experiencia electoral, pero el golpeteo acumulado en su contra le ha minado su credibilidad, incluso en algunos sectores de la sociedad civil, soportes del proyecto electoral del presidente de la República por los apoyos económicos que les ha dado. Además, Marco Antonio Osuna Moreno, su contrincante del PRI-PAN-PRD, trae lo suyo. Despres-tigiados o no, estos partidos son una maquinaria de votos que los consiguen de un modo u otro, lo mismo que Vargas Landeros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El factor. No son pocos los que observan un factor en ciernes: el abanderado del Partido del Trabajo Domingo “Mingo” Vázquez se está metiendo a la pelea, pero coinciden en que no le va a alcanzar por factores diversos que quizás ni los tengan en consideración. Lo que sí es que calculan que los votos que obtenga Mingo Vázquez le afecta más indirectamente a Vargas Landeros que a Osuna Moreno. No hay que comer ansias para saberlo.

Dadivosos en elecciones. Qué casualidad que la administración chapmista le salió lo dadivosa en esta época electoral. Lo que no hicieron antes ahora sí acordaron dar descuentos del 40 por ciento del impuesto predial urbano a los comerciantes e industriales. Si a alguien golpeó el alcalde Chapman, es a ellos. Con solo decir que ahora hasta el servicio de recolección de basura tienen que pagar. Los obligaron para favorecer las finanzas de OP Ecología.

Cambio de bando. La candidata priista a la alcaldía de El Fuerte, Maribel Vega Quintero, se ufana de los desprendimientos de Morena como el de Evangelina Álvarez, que dejó a su contrincante de este partido Gildardo Leyva para darle el apoyo a ella. Eso sí lo grita a los cuatro vientos, pero lo que no dice es que el PRI también tiene bajas. Algunos operadores y “adelitas” priistas se cambiaron con Gildardo Leyva. Por ejemplo, en San Blas, Angelita Zavala anda con este sin hacer mucha alharaca. Esto salió a relucir cuando no se le vio con Vega Quintero en el acto de campaña que hizo en la rielera población. Incluso, se habla que en su momento un grupo de priistas del municipio van a hacer público su adhesión al candidato morenista. Unas por otras. Ayer también le tupieron los fortenses en redes sociales por considerar poco afortunadas sus declaraciones respecto al tema de la falta de agua desde hace 5 días en El Fuerte.