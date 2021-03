"Respeto la elección de Morena”: Marco Osuna

Ayer por la tarde, en momentos que los aspirantes a la alcaldía y las diputaciones de Morena esperaban con ansias las designaciones de la cúpula del partido, el precandidato priista Marco Antonio Osuna declaró que él está dedicado a lo suyo, a fortalecer la estructura de la alianza Va por Sinaloa y que respeta y no se mete en las decisiones de otros partidos.

“El Todo Terreno” se encontraba haciendo un recorrido por El Carrizo, acompañando al aspirante a gobernador Mario Zamora Gastélum y al precandidato priista a la diputación federal Agustín Peña. Las reuniones son con militantes del PRI, PAN y PRD, que conforman la alianza. Dice que se siente bastante arropado por los militantes de estos partidos y que las expectativas de triunfo se reforzaron con la incorporación de los panistas a la lucha por la alcaldía, después que desistió Ariel Aguilar de que el PAN fuera solo a la contienda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Aquí estamos esperando, no hemos recibido ninguna comunicación”, dijo por lo tanto Lucio Antonio Tarín, aspirante a la candidatura a la alcaldía por Morena, y explica que la directiva de la comisión de elecciones del partido ha fijado como fecha límite el día de hoy martes 16 de marzo para dar a conocer los candidatos a diputados federales de Sinaloa, entre 13 y 14 horas.

Leer más: Define PAN los precandidatos a alcaldes y diputados locales en Sinaloa

Sin embargo, la misma programación de la comisión choca con esta fecha, dado que fija el lunes 15 para el registro de los candidatos, aunque se aclara que los destapes se posponen un día más. Son 21 los aspirantes a alcalde los que ayer se comían las uñas en espera que de un momento a otro saliera “humo blanco” en Morena, y sobre todo que resultaran elegidos.

Popurrí. Sale una encuesta más: allegados a Rubén Rocha difundieron ayer por las redes sociales la última encuesta de Massive Caller, en la que el aspirante de Morena trae una intención del voto de 41.8 por ciento, contra 26.2 por ciento de Mario Zamora. En esta nueva escalada de guerra de encuestas, en segundo lugar vendría Tomás Saucedo, aspirante del PVEM con 3.4 por ciento, y en tercero Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, con el 2.6 por ciento.

EMPRESARIOS. Como siempre sucede en tiempos electorales, los empresarios más fuertes de Sinaloa están muy peleados, los candidatos se reúnen con ellos en busca de apoyos morales o económicos. También las autoridades los toman en cuenta y entre los que tienen más demanda se encuentra Leovy Carranza, de Mazatlán, ya que el fin de semana pasado se reunión con el precandidato priista Mario Zamora, y después, el domingo se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Quirino Ordaz. Sería interesante saber de qué platicaron.

Leer más: Aplaza Morena fecha para definir candidaturas a alcalde y diputaciones locales en Sinaloa

GAS. Aparte de la bronca que trae con el poder judicial, el presidente AMLO abordó ayer el tema de la gasolina y reclamó que los estímulos económicos que están dando no se reflejan en los precios a los consumidores: “Llueva, truene o relampaguee, no habrá gasolinazos”. Advirtió que se legislará para cancelar concesiones a quienes no den litros de a litro.

AGUA. De nueva cuenta baja la presión de agua en la ciudad.