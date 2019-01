Respeto para Quirino. Para quienes todavía ayer dudaban de la excelente relación que hay entre Andrés Manuel López Obrador y Quirino Ordaz Coppel, el presidente de la república se encargó de despejar esas dudas, y en su mensaje en el municipio de El Rosario exigió respeto para el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, porque se ha portado muy responsable con el gobierno federal. Por la noche, en la explanada del Palacio de Gobierno, volvió a dar el espaldarazo al mandatario estatal, a quien calificó como un buen gobernante y un hombre responsable, y dejó en claro que: “Si no les gusta, no me importa. Yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega”. Ante más de 14 mil personas, aseguró que hay que trabajar juntos y que ya pasó la campaña, que ahora están en la fase de ser gobierno. Más claro ni el agua, la señal que López Obrador envió a los morenistas sinaloenses, que han representado un dolor de cabeza para el ejecutivo estatal, y ese mismo conflicto ha provocado una fuerte ruptura al interior del partido en la entidad que, una vez que ocuparon sus diferentes cargos, se han comenzado a conformar en grupos por tener el control político, de cara a lo que será el proceso electoral del año 2021.

Comparecencias. Y para muestra de que las órdenes de López Obrador han sido acatadas por sus legisladores locales, basta con recordar que en la comparecencia conjunta de Álvaro Ruelas Echave, secretario de Desarrollo Social; Efrén Encinas Torres, de Salud, y Cristhian Aldo Muñoz Madrid, comisionado estatal del Ceptca, se desarrolló sin manifestantes, ni cuestionamientos fuertes o acusaciones sobre corrupción, como había ocurrido en las anteriores comparecencias. Hay que recordar que los trabajadores de la salud exigen mejoras salarial y se han manifestado en muchas ocasiones, la última fue en la aprobación del Presupuesto de Egresos; y a pesar de que ya había un acuerdo para sacarlo por unanimidad, con todo y los 200 millones de pesos reasignados para su causa, fueron para insultar a los legisladores del PRI y PAN, incluso a algunos de Morena; pero el viernes decidieron no ir.

Petición. La gira que el primer mandatario de la nación hizo por el estado estuvo libre de manifestantes, y los sinaloenses se volcaron para ovacionarlo, intentaron saludarlo y hacerle una petición frente a frente —muchos pudieron hacerlo—. En la ciudad de Culiacán, desde las 14:00 horas, tres horas y media antes del inicio programado del evento, llegaron a ocupar sillas al frente del mitin el grupo de las rastreadoras Sabuesos Guerreras, que acudieron a la explanada del Palacio de Gobierno, donde fue el acto multitudinario de López Obrador, para hacerle una petición de que les ayude a encontrar a sus familiares desaparecidos. La petición es formar una Comisión de la Verdad para el caso Sinaloa, como lo hicieron con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Misión cumplida. Las organizaciones campesinas de Sinaloa decidieron unirse para buscar un acercamiento con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Y lo lograron en Rosario, donde le entregaron en sus manos un pliego petitorio donde le solicitan fortalecer la agricultura comercial de la entidad y dar certidumbre a la rentabilidad de los granos. El documento también fue entregado al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Víctor Villalobos. El líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, fue el encargado de hacer la entrega del pliego petitorio, que pide conservar el apoyo para la compra de coberturas del 75 por ciento por parte de la federación, y el resto el productor; indexar la inflación agrícola al ingresos objetivo de la producción de granos básicos, para alcanzar los 4 mil 500 pesos por tonelada de maíz blanco, y garantiza al menos 25 mil pesos por tonelada de frijol.

Fenómeno. En su paso por Sinaloa, el presidente de la república demostró que su popularidad sigue muy en alto entre los ciudadanos. En el sur de Sinaloa se dieron escenas de verdadero fanatismo entre sus simpatizantes por estar cerca de él. Cientos de personas irrumpieron en el salón del Club de Leones para estar frente al mandatario, cuando solo se tenía programada una asistencia de 200 personas.