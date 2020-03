Respeto, señor presidente. En las marchas conmemorativas al Día de la Mujer se pudo constatar. Y en el Paro Nacional quedó demostrado. Miles de mujeres salieron a las calles en casi todos los estados del país. No fue una manifestación como las anteriores. Los grupos de feministas que tradicionalmente eran las únicas que tomaban las calles. Incluidas las “anarcas” que encapuchadas protestaron a su manera, fueron rebasadas por mucho por las mujeres que se sumaron a la protesta. Alguien le debe decir al presidente López Obrador que la manifestación del domingo y el paro nacional de mujeres el lunes, fue una manifestación del “hartazgo” por la violencia y la impunidad en la que operan los criminales. Parecido al mismo hartazgo que llevó a López Obrador a la Presidencia y a muchos de los que hoy ocupan un cargo público. Todo México fue testigo de lo que sucedió y se escuchó con los testimonios desgarradores de los familiares de las víctimas. López Obrador volvió nuevamente a descalificar a las mujeres cuando en su mañanera de ayer dijo que fueron “conservadores disfrazados de feministas”. En Mazatlán, la participación en la marcha borró casi a los grupos feministas que tradicionalmente son los que conducen esas manifestaciones. Y se dio una participación muy importante. Ayer, en “El 9 ninguna se mueve”, Mazatlán ofreció otro rostro. Ajeno al tradicional movimiento de los lunes. Poco tráfico de vehículos. Calles donde escasamente se vieron mujeres. Restaurantes y negocios atendidos solo por hombres. Bancos que se disculpaban de antemano por un servicio poco lento y otros que decidieron mejor cerrar porque sencillamente sin mujeres no funcionan. Es el hartazgo, señor presidente. No insista en acusarlas de que son los conservadores. Tampoco se busca quitarlo de su cargo. Simplemente y llanamente, sólo aplíquese en su obligación.

Dice Rocha que aceptaría gustoso ser candidato. El senador de Morena, Rubén Rocha, aseguró que aceptaría gustoso ser candidato solo por contribuir al movimiento de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador”. Recordó que fue candidato a gobernador “por contribuir a la lucha” en 1986 y en 1998 “en condiciones de mucha desventaja”. Y apuntó: “Hoy no puedo asegurar que lo fuera por tercera vez. Pero si lo fuera, sería para contribuir al movimiento de la 4T...Y lo haría gustoso, sin importar cuáles fueran las nuevas dificultades y tampoco cuáles los resultados. Esto fue en respuesta a lo que publicamos en este espacio donde apuntamos que una cosa es participar sin el manto de López Obrador. Con nombre y apellido. Y Rocha ha fracasado en dos ocasiones en su intento por llegar a la gubernatura. Y en respuesta a que anda en campaña abierta recorriendo todo el estado, insistió en asegurar que anda visitando a los sinaloenses por su obligación de rendirles cuentas de su trabajo legislativo. Y criticó que lo pudieran hacer también todos los legisladores de todos los partidos y colores. “No lo hacen y nunca lo han hecho. Eso es lo que les extraña a muchos”. Y no le falta razón a Rocha. Muchos, sino todos los diputados federales de Morena en Sinaloa, así como los diputados locales de ese partido, han perdido tiempo en aparecer en sus respectivos distritos electorales. Porque sencillamente nadie los conoce. Ni por nombre se les ubica.