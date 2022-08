Responsables de violencia en otros estados estaban en Sinaloa

Blindado, nada...

Mientras que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aseguraba el lunes que se había desplegado todo un operativo para blindar a Sinaloa de la violencia desatada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, resulta que los responsables de los desmanes en todos esos estados estaban en la capital del estado en un motel, a la espera de armas. Ayer, el presidente de la República confirmó la detención de los sujetos.

A la confrontación

Los pasistas de Ahome reprodujeron a más no poder lo que su líder Héctor Melesio Cuen le contestó al gobernador Rubén Rocha, que acusó que la UAS financiaba ese partido. A lo que le pusieron énfasis es que aseguran que varios funcionarios de Rocha cobran en la UAS como ‘aviadores’, y de eso no dice nada. Como que Cuen y su gente ya no le van a dejar pasar una a Rocha, que atinó a decir, pues que “los corran”.

Más claro ni el agua

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, arremetió contra algunos medios de comunicación y detractores en la inauguración del Parque de la Juventud. Dijo ante los ciudadanos que se congregaron que su gobierno es diferente al de sus antecesores y que no hay corrupción ni opacidad como con los anteriores alcaldes. Quizá se le olvida que regidores le han pedido que rinda cuentas, y este solo hace como que no escucha.

Fuera de control

El presidente de Coparmex en Guasave, José Gil López Favela, asegura que el tema de la inflación está resultando un golpe terrible para la canasta básica, ya que el precio de esos productos no deja de aumentar; mientras que en el caso de los combustibles, el gobierno federal ha logrado mantenerlos bajos. Asegura que en la visita que le hizo a AMLO, junto a otros empresarios, se vio el tema de la canasta básica, pues es ahí donde tiene que trabajar la federación.

A la espera

A la que le cae una lluvia de reclamos en su cuenta de redes sociales es a la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, y es que tras la fuerte lluvia en la zona serrana y parte sur del municipio, varios hogares de las comunidades Caimanero, Estación Retes, Rancho Viejo y Recoveco se inundaron. En su publicación mostró imágenes de haber estado visitando estos pueblos, y resulta que los vecinos empezaron a decirle que no acudió y que la siguen esperando.